Hamburg má v Nemecku aj naďalej najviac nabíjacích staníc

Berlín 20. januára (TASR) - Hamburg má spomedzi nemeckých veľkých miest najväčší počet voľne prístupných nabíjacích staníc pre elektroautá.



Na konci minulého roka ich v prístavnom meste fungovalo 834. Uvádza to najnovšia štatistika Spolkového združenia energetického a vodného hospodárstva (DGEW).



Berlín ich mal 779. Stuttgart s 382 stanicami bol tretí. Za ním nasledovali Düsseldorf s 211 a Lipsko so 168 stanicami.



V štatistike sú uvedené nabíjacie stanice v energetických firmách, parkovacích domoch, na parkoviskách, v supermarketoch a hoteloch. Do štatistiky sa nezapočítali súkromné dobíjacie stanice.