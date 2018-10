Hamburská štvrť HafenCity bude mať vykurovanie odpadovým teplom huty

Využívaním odpadového tepla priemyselnej firmy sa v časti prístavného mesta výrazne znížia emisie oxidu uhličitého (CO2).

Hamburg 29. októbra (TASR) - HafenCity v Hamburgu bude mať už v blízkej budúcnosti vykurovanie bytov a administratívnych budov odpadovým teplom, ktoré vzniká pri výrobe medi.



Hamburský starosta Peter Tschentscher pri uvedení teplovodného potrubia do prevádzky v areáli spoločnosti Aurubis AG povedal, že v Nemecku ide o ojedinelý projekt.



Využívaním odpadového tepla priemyselnej firmy sa v časti prístavného mesta výrazne znížia emisie oxidu uhličitého (CO2).



Potrubím dlhým 3,7 kilometra sa bude horúca voda privádzať do objektov v HafenCity. Aurubis bude dodávať ročne 160 gigawattov. To bude stačiť na vykúrenie 8000 bytov. Potenciál dodávateľa teplej vody je však trojnásobne vyšší. Ak by sa ho podarilo úplne využiť, lacnejšie teplo by mohla dostať desatina bytov vo veľkomeste.



V Nemecku sa približne 50 % primárnej energie ročne spotrebúva na výrobu tepla pre domácnosti a kancelárie. Teplá odpadová voda podnikov sa sekundárne využíva len z 2 %.



Experti v odvetví vidia v ďalšom využití odpadového tepla podnikov obrovské možnosti na znižovanie emisií CO2.



Aurubis už dlhšie využíva odpadové teplo z huty len vo svojom areáli. „Prvýkrát začneme prispievať k úspore energie aj mimo nášho areálu,“ povedal predseda správnej rady firmy Jürgen Schachler.