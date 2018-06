Benzín je v ČR najdrahší od roku 2014

Podľa väčšiny analytikov by ale rast cien mal postupne ustať.

Praha 7. júna (TASR) - Pohonné hmoty v Česku v uplynulom týždni opäť zdraželi a sú najvyššie zhruba za 3,5 roka. Motoristi teraz za benzín aj naftu platia najviac od decembra 2014. Informoval o tom portál idnes.cz s odvolaním sa na údaje spoločnosti CCS, ktorá ceny pohonných hmôt sleduje.



Konkrétne, benzín Natural 95 zdražel o 17 halierov na v priemere 33,48 Kč (1,31 eura) za liter a nafta stála v stredu (6.6.) v priemere 32,61 Kč za liter, čo bolo o 13 halierov viac ako pred týždňom.



Nad 33 korunami bola priemerná cena Naturalu 95 a cena nafty nad 32 korunami naposledy v lete 2015. Pred mesiacom bol liter benzínu aj nafty lacnejší o takmer dve koruny. Podľa väčšiny analytikov by ale rast cien mal postupne ustať.



"V najbližšom týždni predpokladáme zastavenie zdražovania pohonných hmôt. Koncom týždňa by ceny mohli mierne poklesnúť," povedal analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.



Podľa hlavného ekonóma BH Securities Štěpána Křečka bude na zlacňovanie pohonných hmôt v ČR tlačiť tiež silnejúca koruna.



"Do letnej dovolenkovej sezóny sa rast cien benzínu a nafty na českých čerpacích staniciach spomalí," domnieva sa analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Prípadný pokles cien ale očakáva až koncom leta.