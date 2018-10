Cieľom Energofóra 2018 je výmena poznatkov a informácií o energetike

Podujatie privíta 300 účastníkov z 85 spoločností a inštitúcií zo sektora energetiky.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Výmena poznatkov a informácií odborníkov z oblasti energetiky o aktuálnom dianí v tejto oblasti, ako aj diskusie na témy, ako sú inteligentná energetika, obchodovanie s elektrinou a plynom, či pozícia zemného plynu v energetickom mixe budú súčasťou 13. ročníka dvojdňovej konferencie Energofórum 2018, ktorá sa vo štvrtok začala na Táľoch. TASR o podujatí za organizátorov informovala Lucia Liptáková, manažérka pre portfólio produktov zo spoločnosti sféra.



"Cieľom Energofóra je hlavne výmena poznatkov a informácií, je to výročné stretnutie odborníkov v rámci energetiky. Zároveň tiež získavanie nových kontaktov a networking, ktorý je v tomto segmente veľmi dôležitý. Čo sa týka tém, vyzdvihnem hlavne čerstvú novinku zo 17. októbra, schválenú novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorá bude predmetom panelovej diskusie prvého dňa konferencie,” uviedla Liptáková, ktorá pozornosť upriamila aj na prednášku zástupcu Slovenských elektrární o bezpečnosti elektrárne Mochovce.



Na konferencii odznejú aj príspevky a diskusie na témy inteligentná energetika, obchodovanie s elektrinou a plynom, pozícia zemného plynu v energetickom mixe, očakávané zmeny v oblasti obnoviteľných zdrojov, stav a rozvoj infraštruktúry, legislatíva a regulácia.



"V programe opäť vystúpia dvaja hlavní rečníci zo zahraničia. Bude to Michal Šnobr, významný český analytik, ktorý povie viac o tom, čo sa bude diať v energetike a aké sú prognózy do budúcnosti. Z Holandska príde Ramon Vullings, ktorý prinesie pohľad na možnosti medziodvetvových inovácií pre sektor energetiky,” dodala Liptáková.



Podujatie privíta 300 účastníkov z 85 spoločností a inštitúcií zo sektora energetiky. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Kompletný program a ďalšie informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke www.energoforum.sk.