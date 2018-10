Energofórum 2018 sa bude venovať súčasnosti i budúcnosti energetiky

Podujatie privíta 300 účastníkov z 85 spoločností a inštitúcií zo sektora energetiky.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Aktuálne dianie v energetike a prognózy do budúcnosti, ako aj diskusie na témy, ako sú inteligentná energetika, obchodovanie s elektrinou a plynom či pozícia zemného plynu v energetickom mixe, budú súčasťou 13. ročníka konferencie Energofórum od 18. do 19. októbra na Táľoch. TASR o tom informovali organizátori podujatia zo spoločnosti sféra.



"Hlavnými hosťami budú Michal Šnobr, ktorý zhodnotí aktuálne dianie v energetike a prognózy do budúcnosti, a Ramon Vullings, expert na medziodvetvové inovácie, ktorý sa na konferencii zameria na energetiku," uvádzajú organizátori.



Na konferencii podľa nich odznejú aj príspevky a diskusie na témy inteligentná energetika, obchodovanie s elektrinou a plynom, pozícia zemného plynu v energetickom mixe, očakávané zmeny v oblasti obnoviteľných zdrojov, stav a rozvoj infraštruktúry, legislatíva a regulácia.



Podujatie privíta 300 účastníkov z 85 spoločností a inštitúcií zo sektora energetiky. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Kompletný program a ďalšie informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke www.energoforum.sk.