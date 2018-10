Environmentálne organizácie v Európe spúšťajú kampaň na ochranu vody

Viac ako polovicu riek, mokradí, jazier, podzemných a pobrežných vôd sú zničené. Na Slovensku nie je v dobrom stave takmer polovica vodných tokov.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Do európskej kampane na ochranu vody sa zapája aj WWF Slovensko, spolu so stovkou environmentálnych organizácií v Európe spúšťa kampaň #ProtectWater zameranú na ochranu vody a dodržiavanie Rámcovej smernice o vode. Informovala o tom Helena Čárska z WWF Slovensko. Smernica je podľa organizácie jedným z najprogresívnejších environmentálnych zákonov Európskej únie a treba ju dodržiavať.



Iba 40 percent európskych vôd je podľa Čárskej v dobrom stave. "Viac ako polovicu riek, mokradí, jazier, podzemných a pobrežných vôd sme zničili. Na Slovensku nie je v dobrom stave takmer polovica vodných tokov," vysvetlila.



Rámcová smernica o vode podľa organizácie predstavuje dobrý nástroj na zmenu situácie a ochranu vody. "Je len na politickej vôli krajiny, či smernicu naozaj efektívne využije. Teraz sa rozhoduje, či uplatníme dobre nastavený európsky právny predpis, alebo sa ho budeme snažiť degradovať," uviedla.



V súčasnosti prechádza smernica plánovanou revíziou. Kontrola vhodnosti sa podľa organizácie zameria na relevantnosť, účinnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu Rámcovej smernice o vode a Smernice o povodniach. Zahŕňa tiež verejnú konzultáciu, ktorá potrvá do marca 2019. Kampaň využíva podľa jej slov provokatívny scenár nejasnej budúcnosti piva a vyzýva ľudí v Európe, aby sa zapojili do verejnej konzultácie o smernici, ktorá je dostupná na internete.



"Nedostatočné uplatňovanie európskej smernice o ochrane vôd prináša obrovské problémy. V kampani #ProtectWater vyzývame ľudí, aby využili svoje právo a žiadali od politikov zodpovedný prístup k našim vodným zdrojom. Zoslabenie právnych predpisov by mohlo vážne ohroziť vodné zdroje Európy," upozornila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



Prijatím smernice sa podľa Plassmann členské štáty EÚ zaviazali, že nebudú povoľovať činnosti, ktoré zhoršujú stav vôd a budú prijímať opatrenia, ktoré stav do roku 2027, naopak, zlepšia. "Prijaté opatrenia by mali predísť aj nevhodným zásahom, aké sa realizovali na rieke Belá vo Vysokých Tatrách. Vo svojom stanovisku to odsúdila aj European Wilderness Society a pristúpila k procesu vylúčenia rieky Belá zo zoznamu European Willderness Network," dodala Plassmann.



Za kampaňou stojí koalícia Living Rivers Europe, ktorú tvorí päť veľkých organizácií - WWF, Európska environmentálna kancelária (EEB), European Anglers Alliance, European Rivers Network a Wetlands International.