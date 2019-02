Envirorezort: Diskusie o systéme zálohovania obalov sú konštruktívne

Diskutuje sa, ako systém nastaviť, aby mal maximálnu efektivitu pre zbere nápojových obalov a len minimálne zaťažil subjekty, ktorých sa dotýka, priblížilo ministerstvo životného prostredia.

Bratislava 21. februára (TASR) - Väčšina výrobcov aj obchodníkov je veľmi konštruktívnym partnerom pri nastavovaní systému zálohovania obalov. Uviedol to pre TASR hovorca ministerstva životného prostredia (MŽP) Tomáš Ferenčák v reakcii na štvrtkové vyjadrenia Zväzu obchodu (ZO) SR o návrhu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.



Aj vďaka nim už diskusia o zálohovaní nie je podľa neho na tému či zaviesť zálohovanie na Slovensku. "Práve naopak, diskutuje sa, ako systém nastaviť, aby mal maximálnu efektivitu pre zbere nápojových obalov a len minimálne zaťažil subjekty, ktorých sa dotýka," priblížil Ferenčák.



"Rovnako nás príjemne zaskočil aj nečakaný záujem zákazníkov či spotrebiteľov na Slovensku. Podľa prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO v januári 2019 na vzorke 1030 opýtaných, až 86 % respondentov podporuje zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek," upozornil.



Jeden z dôvodov, prečo je toto opatrenie podľa Ferenčáka nevyhnutné zaviesť, predstavuje záplava najmä PET fliaš v prírode, v riekach, na uliciach, pri cestách na Slovensku. "Len naši vodohospodári za jeden rok vynaložili 400.000 eur na čistenie vodných plôch a tokov. V roku 2017 v spolupráci s ďalšími vytiahli z vodných tokov 700 ton odpadu. Pričom práve PET fľaše sú významnou zložkou tohto objemu," informoval hovorca MŽP SR.



K výhrade ZO SR, že "zásadným problémom je skládkovanie, to zálohovanie nerieši", hovorca uviedol, že "skládkovanie je veľkým problémom". "Preto sme od nového roka nastavili poplatky za skládkovanie tak, aby sme zvýhodňovali obce, ktoré viac triedia. A teda ukladajú menej odpadu na skládky," spresnil Ferenčák.



K výhrade obchodníkov o tom, že "obchody nemajú priestory", povedal, že "zákon už teraz obsahuje, že povinné zálohovanie sa týka obchodov s rozlohou väčšou ako 300 metrov štvorcových". "A skúsenosti zo zahraničia hovoria, že ide o otázku, ktorú zvládli v Chorvátsku, Litve či Estónsku a ďalší. Napríklad 60 % PET fliaš sa v Litve vráti cez automaty na parkoviskách. A ide o nastavenie systému," poznamenal hovorca envirorezortu.



Na výhradu o premietaní nákladov do cien Ferenčák uviedol, že "túto oblasť naši analytici podrobne analyzovali". "Ročne sa na trh uvedie 1 miliarda PET fliaš a ročné náklady by sa mohli premietnuť do maximálne 1 eurocenta na nápojový obal," dodal hovorca MŽP SR.



Prezident ZO SR Martin Katriak a 1. viceprezident zväzu Pavol Konštiak vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedli, že návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje nerieši skutočné problémy odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia na Slovensku. Aktuálny prístup MŽP SR podľa ZO SR zároveň nesie všetky znaky tzv. gold-platingu a je preto v rozpore s vládou deklarovanými sľubmi na zlepšovanie podnikateľského prostredia.



PET fľaše nie sú podľa ZO SR najväčším environmentálnym problémom slovenského odpadového hospodárstva. Triedia a recyklujú sa najlepšie zo všetkých obalov (62 %) a tvoria len malý zlomok obalov uvedených na trh, približne 5 %.



Zásadným problémom nakladania s odpadom je podľa obchodníkov združených v ZO SR skládkovanie, a to veľké množstvo skládkovaného odpadu a veľké množstvo skládok. Zavedenie záloh bude mať významný dosah na systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré môže pri správnom nastavení vyriešiť omnoho väčšiu časť očakávaných výziev a problémov.