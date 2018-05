Envirorezort dostal cez anonymnú linku 83 podnetov, korupciu nezistil

Linka envirošpión bola spustená v júli 2011 a slúži na nahlasovanie podozrení z korupcie alebo akéhokoľvek protiprávneho konania v pôsobnosti rezortu.

Bratislava 25. mája (TASR) - Desiatky občanov v minulom roku využilo služby anonymnej linky envirošpión, informuje odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Najviac podnetov smerovalo do oblasti poškodzovania životného prostredia, odpadového hospodárstva a nezákonného výrubu stromov.



V roku 2017 občania adresovali na linku 83 podnetov, čo je menej ako rok predtým. To však podľa rezortu nie je nutné interpretovať ako pokles záujmu, ale ako fakt, že štátna správa problémy účinnejšie rieši. V prípade 25 opodstatnených podnetov bolo začaté konanie o uložení pokuty alebo nápravných opatrení.



"Z minuloročných výsledkov vyplýva, že linka prispieva najmä k riešeniu problémov v oblasti zvýšenia kvality životného prostredia. Z doteraz prešetrovaných podnetov sa nezistilo, že by bola niekedy naplnená skutková podstata trestného činu korupcie," píše MŽP.



Linka envirošpión bola spustená v júli 2011 a slúži na nahlasovanie podozrení z korupcie alebo akéhokoľvek protiprávneho konania v pôsobnosti rezortu. Podnety možno anonymne zaslať prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke rezortu alebo na telefónnom čísle 02/59 429 188.