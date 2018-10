Envirorezort považuje návrh rozpočtu na rok 2019 za dobrý kompromis

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2019 k dispozícii 541 miliónov eur.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR považuje návrh rozpočtu na rok 2019 za dobrý kompromis, ako zabezpečiť najdôležitejšie úlohy zeleného rozpočtu. V reakcii na návrh, ktorý minulý týždeň predstavilo Ministerstvo financií (MF) SR, to povedal hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2019 k dispozícii 541 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky by pritom mali tvoriť vyše 85 miliónov eur, zvyšných 455 miliónov eur predstavujú výdavky EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.



V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 celkové výdavky stúpnu o 180 percent. "Dôvodom nárastu oproti roku 2018 je najmä viac prostriedkov z európskych fondov a tiež zohľadnenie výdavkov určených na priority na rok 2019," vysvetlil Ferenčák. Prioritami sú podľa jeho slov napríklad dopracovanie stratégie na ochranu ovzdušia, sanácie environmentálnych záťaží, vypracovanie zonácie národných parkov alebo výkup pozemkov v chránených územiach.