EP prijal nové pravidlá na predchádzanie emisným podvodom

Nové nariadenie upravuje postup typového schvaľovania nových automobilov v EÚ a ich následných kontrol.

Brusel/Štrasburg 19. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil legislatívu na posilnenie dohľadu EÚ nad systémom typového schvaľovania vozidiel s cieľom zaistiť jednotné a efektívne uplatňovanie platných predpisov v celej Únii.



Nové nariadenie upravuje postup typového schvaľovania nových automobilov v EÚ a ich následných kontrol. Definuje povinnosti vnútroštátnych orgánov typového schvaľovania, staníc technickej a emisnej kontroly a orgánov dohľadu nad trhom s cieľom posilniť ich nezávislosť a zabrániť vzniku konfliktu záujmov.



Europoslanci sa zhodli na tom, že každý členský štát EÚ bude musieť každoročne vykonať minimálny počet skúšok automobilov - skontrolované musí byť aspoň jedno vozidlo na každých 40.000 áut prihlásených do evidencie v danom členskom štáte v predchádzajúcom roku. Minimálne 20 % týchto skúšok sa musí týkať aj emisií.



Skúšky a kontroly vozidiel s cieľom overiť dodržiavanie predpisov bude môcť vykonať aj Európska komisia, ktorá bude mať právomoc udeliť výrobcom automobilov administratívne pokuty až do výšky 30.000 eur za každé nevyhovujúce vozidlo. Komisia bude mať aj právomoc nariadiť stiahnutie vozidiel v celej Únii.



Nová legislatíva zavádza nový režim testovania vozidiel, ktorý by mal zaručiť, že schválené vozidlo počas svojho životného cyklu neprekročí emisné limity. Poskytovatelia služieb technickej kontroly budú v tejto súvislosti pravidelne kontrolovaní nezávislými audítormi.



Majiteľom automobilov, ktorí budú nútení nechať si vozidlo po výzve výrobcu opraviť, náklady s tým spojené uhradí výrobca. Výrobcovia budú zároveň povinní poskytnúť prístup k relevantným informáciám nevyhnutným na vykonanie akejkoľvek opravy vozidla aj nezávislým autoservisom, aby si majitelia automobilov mohli vybrať, u koho a za akú cenu si nechajú vozidlo opraviť.



Spravodajca uznesenia, britský poslanec Daniel Dalton v správe pre médiá uviedol, že ide o jasnú celoeurópsku odpoveď na škandál dieselgate. "Nová legislatíva zvýši bezpečnosť a environmentálnu šetrnosť automobilov a v kombinácii s testovaním emisií v skutočných jazdných podmienkach zaistí, že škandál dieselgate sa v budúcnosti nebude opakovať," spresnil Dalton.



Nariadenie EP ešte musí formálne odobriť aj Rada ministrov EÚ. Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2020.



Spravodajca TASR Jaromír Novak