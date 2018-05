EP vyzýva na celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách

Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra z marca 2016 približne 89 % občanov EÚ súhlasí s tým, aby Únia zvyšovala medzinárodnú informovanosť o význame dobrých životných podmienok zvierat.

Brusel 3. mája (TASR) - Európska únia by mala spustiť diplomatickú ofenzívu zameranú na celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách od roku 2023. Vyplýva to zo štvrtkového nelegislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli.



Predaj kozmetických výrobkov, ktoré boli testované na zvieratách, je v rámci EÚ zakázaný od roku 2013, podľa EP však takmer 80 % krajín sveta aj naďalej umožňuje testovanie na zvieratách a predaj kozmetiky vyrobenej na základe takýchto testov.



Poslanci upozornili, že aj na základe týchto testov kozmetický priemysel prosperuje, aj na území EÚ, kde poskytuje prácu približne dvom miliónom ľudí. Tu európski zákonodarcovia poukazujú na nedostatky kontrolného systému EÚ, keď aj naďalej niektoré kozmetické prípravky sú testované na zvieratách, hoci za hranicami Únie. Tieto výrobky - pred ich umiestnením na trh - prechádzajú na území EÚ ďalšími testami, pri ktorých sa využívajú alternatívne metódy.



Uznesenie EP konštatuje, že väčšina zložiek prítomných v kozmetických výrobkoch sa používa aj v mnohých iných výrobkoch, ako sú lieky, čistiace a pracie prostriedky či potraviny. A na tieto zložky sa vzťahuje iná legislatíva, ktorá môže povoľovať ich testovanie na zvieratách.



Veľký problém podľa členov EP predstavuje nedostatok spoľahlivých informácií o kozmetických výrobkoch dovážaných do EÚ z tretích krajín, kde boli testované na zvieratách. Únia by podľa zákonodarcov mala zaistiť, že na trh EÚ sa zo zahraničia nedostanú žiadne výrobky testované na zvieratách.



Parlament v tejto súvislosti vyzval lídrov členských štátov a najvyšších predstaviteľov EÚ, aby využili svoje diplomatické kontakty na vytvorenie koalície na podporu celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách a obchodu s takto testovanými zložkami týchto výrobkov. Za vhodný rámec považuje EP medzinárodný dohovor na úrovni OSN. Globálny zákaz testovania kozmetiky na zvieratách by mal podľa poslancov nadobudnúť účinnosť v roku 2023.



Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra z marca 2016 približne 89 % občanov EÚ súhlasí s tým, aby Únia zvyšovala medzinárodnú informovanosť o význame dobrých životných podmienok zvierat. Až 90 % občanov Únie sa zhoduje v tom, že je dôležité zaviesť prísne, celosvetovo uznávané normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.



Spravodajca TASR Jaromír Novak