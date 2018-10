Erdogan napriek kríze odmietol pomoc poradenskej spoločnosti z USA

Turecko sa už niekoľko mesiacov nachádza v menovej kríze.

Istanbul 6. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan napriek menovej kríze v krajine odmietol spoluprácu s americkou podnikovou poradenskou firmou McKinsey. Minister financií a Erdoganov zať Berat Albayrak sa podľa tureckých médií za ňu vyslovil.



„K ministrovým priateľom som sa vyslovil, že od nich nedostanú nijakú intelektuálnu radu. To nie je potrebné. Sami si poradíme,“ Erdogan to povedal v sobotu na porade svojej vládnej strany AKP neďaleko Ankary. „Pokiaľ žijem, nikto nebude v situácii, aby dostal Turecko do jarma medzinárodných inštitúcií,“ dodal prezident.



Turecko sa už niekoľko mesiacov nachádza v menovej kríze. Líra, národná mena, od začiatku roka stratila voči americkému doláru viac ako 40 % zo svojej hodnoty. Jej pokles súvisí aj s politickým sporom s Washingtonom okolo zatknutého Američana v Turecku - kresťanského pastora a Trumpových sankcií za neho.



Krízu meny volala vysoká inflácia spotrebiteľských cien a silný deficit tureckej zahraničnoobchodnej bilancie. V septembri dosiahla ročná miera inflácie 24,5 %. Vo štvrtok (4. 10.) to uviedol štatistický úrad krajiny. Rast cien bol najvyšší od júna 2003.



Albayrak uviedol, že chce dosiahnuť, aby inflácia do roku 2021 postupne klesla na 6 %. Konkrétne opatrenia, ako chce svoj zámer uskutočniť, neuviedol.