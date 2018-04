Ericsson v 1. kvartáli znížil svoju stratu

Tržby Ericsson sa v období január - marec znížili o 9 % na 43,41 miliardy SEK.

Štokholm 20. apríla (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson v 1. kvartáli 2018 znížil svoju stratu viac, ako odhadovali ekonómovia. To signalizuje, že úspory v nákladoch a prebiehajúca redukcia počtu pracovných miest začali prinášať výsledky, čo vyvoláva nádej na prípadné zotavenie sa koncernu.



Spoločnosť je uprostred rozsiahlej reštrukturalizácie a vymenila väčšinu top manažmentu v snahe dosiahnuť obrat v podnikaní, keďže čelí slabému dopytu po svojich produktoch na rozvíjajúcich sa trhoch.



Ericsson, ktorého najväčšími konkurentmi sú Huawei, Nokia a ZTE, očakáva, že dopyt na čínskom trhu bude ďalej klesať pre zníženie investícií do sietí štvrtej generácie, ale vidí už pozitívny impulz na svojom najväčšom trhu v Severnej Amerike, kde stúpa dopyt po nových 5G sieťach.



Ericsson v piatok oznámil, že jeho strata za tri mesiace do konca marca 2018 klesla na 300 miliónov švédskych korún (28,91 milióna eur) z 11,3 miliardy SEK v rovnakom období minulého roka. Analytici pritom očakávali, že v 1. kvartáli zníži stratu na v priemere 2,4 miliardy SEK.



Hrubá marža bez poplatkov za reštrukturalizáciu dosiahla v uplynulom štvrťroku 35,9 % a bola tak vyššia ako upravená hrubá marža 29,9 % v predchádzajúcom 4. kvartáli 2017, a tiež výrazne vyššia ako 32,1 %, ktoré očakávali analytici.



Tržby Ericsson sa v období január - marec znížili o 9 % na 43,41 miliardy SEK.



Prevádzkové náklady klesli na 15,3 miliardy SEK z 18,9 miliardy SEK. Spoločnosť v 1. štvrťroku zrušila viac ako 3000 pracovných miest. Od začiatku júla 2017, keď začala s redukciou pracovných miest už prepustila takmer 18.000 ľudí. To jej doteraz pomohlo dosiahnuť ročné úspory na nákladoch 8,5 miliardy SEK, pričom cieľom spoločnosti sú úspory 10 miliárd SEK do polovice roku 2018.



(1 EUR = 10,3778 SEK)