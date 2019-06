Érsek: Diaľničný úsek D1 Budimír - Bidovce otvoria do konca roka

Práce sa realizujú načas napriek miernym obmedzeniam z dôvodu vyliahnutia sa orla kráľovského v úseku jeho prirodzenej hniezdnej lokality.

Bidovce 20. júna (TASR) – Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce, ktorý je vo výstavbe od novembra 2016, bude odovzdaný motoristom do užívania koncom tohto roka. Práce postupujú podľa harmonogramu. Po štvrtkovej kontrole stavby o tom informoval minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).



Diaľničný úsek v dĺžke 14,4 kilometra bude súčasťou juhovýchodného obchvatu Košíc. Práce sa realizujú načas napriek miernym obmedzeniam z dôvodu vyliahnutia sa orla kráľovského v úseku jeho prirodzenej hniezdnej lokality. "Som rád, že na tejto stavbe sa nám darí dodržiavať termíny a stíhame ju odovzdať motoristom do konca roka. Som veľmi rád, že táto stavba, ktorej základný kameň som poklepával, bude odovzdaná do užívania riadne a včas," uviedol minister.



V týchto dňoch na stavbe realizujú pokládku izolácií a montáž príslušenstva na mostných objektoch. Na cestných objektoch robia konštrukčné vrstvy vozovky a výstavbu kanalizácie. Uskutočňujú sa tiež práce na zárubných múroch. Stavba má 23 mostných objektov a tri mimoúrovňové križovatky v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach. Projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 203 miliónov eur.



Pripravuje sa ďalej výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, ktorá bude prepájať diaľnicu D1 s úsekom R4 Košice - Milhosť, čím sa juhovýchodný obchvat Košíc zavŕši. "Vyhlásili sme súťaž na zhotoviteľa stavby na druhý úsek Šaca - Košické Oľšany a pre veľký záujem uchádzačov sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzači tak majú čas na prípravu kvalitnej ponuky, pretože je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby diaľničné stavby boli kvalitné a slúžili maximálne verejnému záujmu," povedal Érsek.



Cesta R2 Šaca – Košické Oľšany je rozdelená na dve časti. Dlhší úsek priamo nadväzuje na stavbu D1 Budimír – Bidovce a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) naň vyhlásila tender ešte koncom minulého roku. "Predpoklad začiatku výstavby, respektíve aspoň ukončenia súťaže, je december tohto roka, čiže výstavba by sa naplno rozbehla v budúcom roku," uviedol podpredseda predstavenstva NDS Ladislav Dudáš.



Súťaž na kratší sedemkilometrový úsek zahŕňajúci križovatku pri oceliarňach U. S. Steel Košice by mohla byť vypísaná počas budúceho roka.