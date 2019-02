Érsek: Do týždňa by sme mohli vedieť, čo s traťou Bratislava-Komárno

Érsek informoval, že v utorok dostal rezort dopravy ponuku od dopravcu RegioJet, ktorá sa momentálne analyzuje.

Bratislava 5. februára (TASR) – Do týždňa by mohlo byť jasné, ako vyriešiť situáciu na vyťaženej trati Bratislava – Komárno. Uviedol to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že v súčasnosti sa analyzuje ponuka od spoločnosti RegioJet.



Érsek informoval, že v utorok dostal rezort dopravy ponuku od dopravcu RegioJet, ktorá sa momentálne analyzuje. "Je to každodenná téma teraz, aby sme vedeli skapacitniť nejakým spôsobom tie vlaky, ktoré chodia medzi, poviem, Dunajskou Stredou a Bratislavou, lebo je tam obrovský problém pre cestujúcich," skonštatoval s tým, že by sa ešte chcel osobne stretnúť aj s predstaviteľmi RegioJetu.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce riešiť vyťaženosť trate Bratislava – Komárno poschodovými vozňami. Tie by mali podľa rezortu zabezpečiť, že sa kapacita na sedenie zvýši o desiatky nových miest. Ministerstvo zároveň uistilo, že je pripravené byť nápomocné a urýchliť proces schválenia licencie týchto vlakov, aby mohli byť nasadené na trať už v najbližších týždňoch.



Spoločnosť RegioJet podľa hovorcu Aleša Ondrůja rokuje s ministerstvom dopravy o zvýšení kapacít na trati Bratislava – Komárno. Ako informoval, diskutuje sa o viacerých variantoch. Jedným z nich je aj nasadenie dvojpodlažných vozidiel.



Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati Bratislava - Komárno takmer zdvojnásobil. Situáciu na trati komplikuje podľa MDV aj fakt, že ide o jednokoľajnú trať a pridanie ďalšieho ranného posilového vlaku z dôvodu ich hustého vedenia v súčasnosti nie je možné.