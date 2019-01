Érsek: Je dôležité, aby mali cesty prvej triedy systémové zabezpečenie

Slovenská správa ciest (SSC) bola podľa Érseka dlhodobo podfinancovaná, pričom tieto chyby minulosti sa teraz prejavujú.

Bratislava 10. januára (TASR) – Údržba na cestách sa podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) musí dostať do stavu, aby sa opravovali priebežne, teda nie až vtedy, keď sú v havarijnom stave. Uviedol to pre TASR s tým, že je dôležité, aby mali cesty prvej triedy systémové zabezpečenie.



Slovenská správa ciest (SSC) bola podľa neho dlhodobo podfinancovaná, pričom tieto chyby minulosti sa teraz prejavujú. Šéf rezortu dopravy však dodal, že nie všetko sa dá dobehnúť a opraviť zo dňa na deň. V roku 2018 dal rezort dopravy na cesty prvej triedy o 30 miliónov navyše, ktoré sú určené na riešenie kritických stavov. "Štandardne každý rok tam ide 40 miliónov. Rovnakú sumu máme predbežne dohodnutú s ministerstvom financií aj na rok 2019," priblížil Érsek.



Okrem týchto prostriedkov sa čerpajú aj eurofondy, ktoré však nie je možné použiť na výmenu asfaltových kobercov, ale len na zvýšenie bezpečnosti. "Nad rámec týchto peňazí ešte pripravujem veľký prierezový program obnovy ciest prvej triedy. Na štyri roky potrebujeme 200 miliónov eur, aby sme vedeli plánovať," skonštatoval minister dopravy. Systém by mal spočívať v tom, že každý rok by sa použilo dodatočných 50 miliónov eur len na cesty prvej triedy, respektíve výmenu kobercov. "Zároveň pripravujeme projekty tak, aby sme v najbližších troch rokoch mohli rozbehnúť viac ako 170 projektov v celkovej hodnote 700 miliónov eur," ozrejmil Érsek.