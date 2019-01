Érsek: Pri národnom leteckom dopravcovi by išlo o dosť veľké náklady

Minister si podľa vlastných slov splnil povinnosť predložením tohto materiálu, keďže to bolo aj v programovom vyhlásení vlády.

Bratislava 23. januára (TASR) – V prípade zriadenia národného leteckého dopravcu by išlo o dosť veľké náklady, ktoré by mal znášať aj štát. Uviedol to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom kabinet vzal na vedomie informáciu o vytvorení podmienok na zriadenie národného leteckého dopravcu. Tá prezentovala výsledky analýzy.



Výsledky analýzy by sa teraz mali podľa Érseka naštudovať a rozanalyzovať na viacerých fórach a potom sa rozhodne, čo ďalej.







Otázka je podľa neho v súčasnosti postavená tak, či chceme, aby bol zriadený národný letecký dopravca. "Sú to dosť veľké finančné náklady, ktoré by mal znášať aj v prvom kole štát, otázka návratnosti je potom ďalšie manažovanie tohto celého projektu," skonštatoval Érsek.



Národný letecký dopravca by mal v prípade zriadenia fungovať na trhovom princípe v plnom vlastníctve alebo s podielom štátu a mal by byť akciovou spoločnosťou. V prvých piatich rokoch od založenia spoločnosti sa odhaduje celková finančná náročnosť investície v prípade nákupu lietadiel na takmer 175 miliónov eur a v prípade prenájmu na viac ako 127 miliónov eur. Uvádza sa to v informácii o vytvorení podmienok na zriadenie národného leteckého dopravcu, ktorú predložilo na stredajšie rokovanie vlády ministerstvo dopravy.