Érsek: Správu ciest a ŽSR požiadam o urýchlenie riešenia Rondela

Žilina 20. mája (TASR) - Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) požiada Slovenskú správu ciest (SSC) a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), aby pomohli čo najrýchlejšie vyriešiť problémy na mimoúrovňovej križovatke Rondel v Žiline. Povedal to v pondelok po obhliadke križovatky, ktorej mostný objekt poškodil nedeľňajší (19. 5.) požiar sály S2 kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie.



"V pondelok bude zasadať krízový štáb, preto neviem k tomu povedať viac. Má sa to podoprieť nosnou konštrukciou, ale o tom rozhodnú statici. Pretože len odhadujú žiaru, ktorá tu bola. Železnica začne premávať po vyjadrení statikov, že môže chodiť vlak a nie je nič porušené. Zatiaľ chodí náhradná doprava. Je to škoda, že toto sa tu budovalo a celé to zhorelo," podotkol minister dopravy.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne doplnil, že mesto už požiadalo o posúdenie stavby mimoúrovňovej križovatky. "Monitorujeme dopravnú situáciu a robíme všetko pre to, aby sme prišli s technickým riešením. Dnes tam ide technické zariadenie, ktoré bude detailnejšie posudzovať aktuálny stav poškodenia. Vyjadrenia boli také, že do 500 stupňov Celzia betón ešte odoláva teplote a nemení vlastnosti. Nad teplotu 500 stupňov už dochádza k poškodeniu betónu. Aj vizuálne bolo vidno, že nedošlo len k poškodeniu betónu na pilieroch a na nosnej časti, ale došlo aj k poškodeniu kovových výstuží. Preto potrebujeme odborné posúdenie," vysvetlil žilinský primátor.



Riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie Marek Adamov zdôraznil, že požiar spôsobil predovšetkým kultúrnu škodu. "Je ňou strata priestoru na kultúrne aktivity, na umenie, pre divákov a na stretávanie sa ľudí. To neviem vyčísliť," dodal Adamov.



"Našou úlohou je teraz odstrániť všetko, čo požiar zničil, zvyšky sály S2 upratať, pozbierať techniku a nastaviť program - čo najviac dať to miesto do poriadku. Stanica je ďalej otvorená. Rozhodli sme sa, napriek tomu, čo sa stalo, pokračovať v programe. Niektoré akcie sa vďaka spolupráci s mestom preniesli do mestského divadla, menšie organizujeme ďalej tu. A uvidíme, čo ďalej. Prvou skúškou, čo sa týka programu, budú letné festivaly Fest Anča a Kiosk," uzavrel riaditeľ kultúrneho centra.



Mesto Žilina vyhlásilo v nedeľu o 9.00 h mimoriadnu situáciu. Reagovalo tak na požiar, ktorý vznikol pred 1.30 h na železničnej zastávke Žilina-Záriečie a rozšíril sa na mostné teleso a piliere križovatky Rondel. Podľa vyjadrení statikov došlo pomerne k závažnému poškodeniu jednej časti, či už oporných stĺpov, alebo nosnej časti. Škodu, ktorá vznikla následkom požiaru, predbežne vyčíslili na 213.000 eur. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia.