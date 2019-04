EÚ a Čína chcú budovať vzťahy založené na vzájomných výhodách

EÚ na najvyššej úrovni zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk, ich partnerom počas rokovaní bol čínsky premiér Li Kche-čchiang.

Brusel 9. apríla (TASR) - Európska únia a Čína sa zhodli na tom, že budú budovať svoje hospodárske vzťahy založené na vzájomných výhodách. To je jeden z výsledkov v poradí 21. summitu EÚ - Čína, ktorý sa konal v utorok popoludní v Bruseli.



EÚ na najvyššej úrovni zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk, ich partnerom počas rokovaní bol čínsky premiér Li Kche-čchiang. Na podujatí sa zúčastnili aj šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová a podpredseda EK pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.



Summit sa konal mesiac po tom, ako EK v marci predstavila 10 konkrétnych opatrení na riešenie príležitostí a výziev, ktoré predstavuje vzťah medzi EÚ a Čínou.



Európska delegácia predložila najnaliehavejšie otázky týkajúce sa dvojstranných vzťahov s Čínou, ako sú obchodná a investičná agenda, rokovania o komplexnej investičnej dohode či dohoda o zemepisných označeniach. Na pracovnom stole boli aj globálne výzvy a spolupráca v oblasti multilateralizmu, vrátane reformy Svetovej obchodnej organizácie (WTO), klimatických zmien, zvyšovania udržateľnej konektivity či spoločné priority zahraničnej politiky v súvislosti so situáciou v Severnej Kórei a Afganistane či jadrovou dohodou s Iránom.



Obe strany sa zaviazali dodržiavať Chartu OSN a medzinárodné právo a tri piliere systému OSN: mier a bezpečnosť; rozvoj a ľudské práva.



V záveroch summitu sa uvádza, že Únia a Čína chcú budovať svoje hospodárske vzťahy založené na vzájomných výhodách, na princípoch otvorenosti, nediskriminácie a spravodlivej hospodárskej súťaže so zaistením transparentnosti a rovnakých podmienok (pre firmy).



Obe strany sa zaväzujú zabezpečiť spravodlivú a vzájomne prospešnú spoluprácu v dvojstrannom obchode a investíciách a chcú si vzájomne poskytovať širší, ľahší a nediskriminačný prístup na trh. Zintenzívniť chcú aj úsilie o nájdenie prijateľných riešení pre množstvo kľúčových prekážok - ich prehľad sa uskutoční na nasledujúcom summite EÚ - Čína.



Brusel a Peking sa podľa tohto dokumentu dohodli aj na podpore bilaterálneho obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami pri rešpektovaní medzinárodných noriem v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych záležitostí.



Pre EÚ bolo dôležité dohodnúť sa na dodržiavaní medzinárodných noriem v oblasti ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Obe strany chcú dosiahnuť hmatateľné výsledky v prioritných oblastiach, ako sú zlovoľné registrácie práv duševného vlastníctva, presadzovanie práva a obchodné tajomstvo. Zaväzujú sa zabezpečiť také právne prostredie, v ktorom autori, vynálezcovia a umelci môžu postúpiť svoje práva na základe trhových podmienok a účinne presadzovať tieto práva pred súdmi a príslušnými orgánmi.



Summit zhodnotil nedávny pokrok v rokovaniach o dohode o spolupráci a ochrane zemepisných označení, pričom sa podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu o ochrane väčšiny názvov zemepisných označení na každej zo strán. EÚ a Čína chcú v nadchádzajúcich mesiacoch spoločne riešiť zostávajúce otázky, najmä v súvislosti s nevyriešenými zemepisnými označeniami.



Obe strany podporili otvorené, bezpečné, stabilné, dostupné a mierové prostredia pre rozvoj informačných a komunikačných technológií, pričom sa zhodli, že medzinárodné právo je uplatniteľné a nevyhnutné na udržanie mieru a stability v kybernetickom priestore. EÚ a Čína chcú posilniť spoluprácu v rámci kybernetickej pracovnej skupiny proti "škodlivým činnostiam" v kybernetickom priestore. Mnohé krajiny EÚ sú podozrievavé voči čínskym technológiám umožňujúcim budovanie 5G sietí. V záveroch summitu sa uvádza, že 5G siete sú základným pilierom budúceho hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pričom EÚ aj Čína vítajú tento pokrok a ďalšie výmeny - aj tie podnikateľské - v rámci dialógu a pracovného mechanizmu o 5G sieťach, ktorý funguje od roku 2015.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)