EÚ a USA by sa mali v spore o subvencie pre Airbus a Boeing dohodnúť

Paríž 10. apríla (TASR) - Francúzsko varuje pred novou eskaláciou sporu o vládne subvencie medzi EÚ a Spojenými štátmi pre Airbus a Boeing. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v tejto súvislosti povedal, že zo sporu by mal výhody len čínsky letecký koncern Comac. Informoval o tom portál FAZ.net.de.



"Spor medzi Boeingom a Airbusom by bol absurdný, lebo odvetvie je tesne prepojené. V celom rade komponentov sme na seba navzájom závislí,“ uviedol minister.



Comac, štátny výrobca lietadiel, hrá v čínskom úsilí vyrábať vlastné lietadlá podstatnú úlohu. V tejto oblasti podporuje Číňanov Rusko. Vlani v novembri predstavili partneri prototyp diaľkového lietadla. V decembri po prvýkrát vzlietol na krátke a stredné vzdialenosti stroj C919.



Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer v utorok (9. 4.) uverejnil zoznam európskych produktov, na ktoré by mohli Američania uvaliť sankčné clá za 11 miliárd USD (9,75 miliardy eur), ak Európania nevyhovejú americkej požiadavke. EÚ namiesto toho pohrozila odvetnými opatreniami.



„Definitívne si želáme, aby sme so svojimi americkými partnermi nášli cestu ku kompromisu“, uviedol Le Maire.



(1 EUR = 1,1277 USD)