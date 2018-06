EÚ by mala postupovať opatrne pri odvete za clá USA, radí WTO

Generálny riaditeľ WTO Karl Brauner uviedol, že nevidí v zákone WTO žiadny základ pre tarify uložené USA.

Berlín 14. júna (TASR) - V pravidlách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) neexistuje žiadny základ pre americké tarify na oceľ a hliník. Ale Európska únia (EÚ) by mala postupovať opatrne pri svojej reakcii na americké opatrenia. Povedal zástupca generálneho riaditeľa WTO Karl Brauner pre nemecký časopis Wirtschaftswoche.



"Nevidím v zákone WTO žiadny základ pre tarify uložené USA," povedal Brauner pre Wirtschaftswoche.



"Obchodná vojna nie je automatická. Vyskytuje sa len vtedy, ak dôjde k reakcii na akciu - a to eventuálne vyvolá reťazovú reakciu," vyhlásil a dodal, že EÚ by mala byť "veľmi opatrná a jemne doladiť plánované tarify, aby minimalizovala vedľajšie škody pre lokálne firmy".