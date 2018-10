EÚ cez fondy súdržnosti podporí železnice na Slovensku

Eurokomisia sa rozhodla zainvestovať cez Kohézny fond 134,5 milióna eur do zlepšenia železničnej dopravy v žilinskom regióne.

Brusel 2. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala dva projekty spolufinancované z fondov politiky súdržnosti - jeden pre Taliansko a jeden pre Slovensko. Exekutíva EÚ na oba projekty vyčlenila takmer 190 miliónov eur.



Eurokomisia sa rozhodla zainvestovať cez Kohézny fond 134,5 milióna eur do zlepšenia železničnej dopravy v žilinskom regióne. Podľa stanoviska EK táto finančná injekcia umožní nákup 25 moderných a pohodlných vozidiel pre regionálnu železničnú sieť.



Eurokomisárka pre regionálny rozvoj Corina Cretu v tejto súvislosti zdôraznila, že túto investíciu očakávajú takmer dva milióny cestujúcich. "Zvýši sa atraktivita železničnej dopravy v tomto regióne a podporíme tým aj čistejšiu mobilitu na Slovensku," uviedla eurokomisárka.



Tento projekt dopĺňa doterajšie investície EÚ do modernizácie železničnej infraštruktúry v tomto regióne, ktoré boli uvoľnené počas predchádzajúceho rozpočtového obdobia.



V prípade Talianska Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) investuje takmer 55 miliónov eur do vybudovania infraštruktúry pre zavádzanie širokopásmového pripojenia so zameraním na siete novej generácie v nepokrytých oblastiach Sicílie. Do tohto projektu sa zapojilo 142 obcí a viac ako 2,3 milióna obyvateľov.



Podľa stanoviska EK nejde len o širokopásmový internet pre sicílske domácnosti, ale aj o nové ekonomické príležitosti, viac dostupných verejných služieb a novú otvorenosť voči svetu. Cieľom tohto projektu, ktorý by sa mal dokončiť do roku 2020, je dosiahnuť takmer úplné pokrytie regiónu v širokopásmovom pripojení novej generácie.



