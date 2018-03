EÚ chce od Googlu a ďalších digitálnych koncernov vyberať daň z tržieb

Nový návrh, ktorý by mal byť podľa očakávaní prijatý na budúci týždeň a stále podlieha zmenám, je aktualizáciou predchádzajúceho návrhu. Ten počítal s daňovú sadzbu v pásme 1 až 5 %.

Brusel 16. marca (TASR) - Veľké spoločnosti z oblasti digitálnych technológií s významnými príjmami v Európskej únii (EÚ), ako sú Google a Facebook, by mohli čeliť dani vo výške 3 % z ich obratu. Vyplýva to z návrhu Európskej komisie (EK), do ktorého sa podarilo nahliadnuť niektorým médiám.



Nový návrh, ktorý by mal byť podľa očakávaní prijatý na budúci týždeň a stále podlieha zmenám, je aktualizáciou predchádzajúceho návrhu. Ten počítal s daňovú sadzbu v pásme 1 až 5 %.



Ak členské štáty a europoslanci túto daň podporia, bude sa vzťahovať iba na veľké firmy s ročnými globálnymi tržbami nad 750 miliónov eur a ročnými tržbami v EÚ nad 50 miliónov eur.



Hranica pre európske tržby sa zvýšila z pôvodných 10 miliónov eur, čo oslobodí od novej dane menšie spoločnosti a nové začínajúce firmy, tzv. start-upy. Veľké americké spoločnosti, ako napríklad Uber, Airbnb a Amazon, môže tiež zasiahnuť nová daň, ktorá bude platiť vo všetkých štátoch bloku.



EÚ obvinila technologické koncerny, že si v rámci bloku znižovali dane presmerovaním časti svojich ziskov do členských štátov s nízkou daňou, ako sú Írsko a Luxembursko. A zatiaľ čo v predchádzajúcom návrhu na novú daň boli menovite uvedené niektoré koncerny, najnovší návrh už žiadne takéto odkazy neobsahuje.



Medzi službami, ktorých sa bude týkať nová daň, je aj digitálna reklama. To zasiahne ako internetovú spoločnosť Google, ktorá poskytuje reklamným firmám údaje o svojich užívateľoch, tak spoločnosti ponúkajúce reklamný priestor na svojich webových stránkach, ako je napríklad sociálna sieť Facebook.



Daň by sa mala takisto vyberať aj od online platforiem, ktoré ponúkajú "sprostredkovateľské služby", kam podľa Komisie patria napríklad platformy Airbnb či Uber. A po novom by mali daň z tržieb platiť aj internetové obchody ako Amazon. Tieto firmy majú často nižšie marže a sú vo veľkej miere oslobodené od daní zo zisku.



"Zdaňovanie tržieb je nesprávnym prístupom k riešeniu niektorých legitímnych otázok týkajúcich sa cezhraničných daňových politík," povedal Josh Kallmer, viceprezident americkej Rady pre priemysel informačných technológií, ktorá zastupuje spoločnosti Google, Facebook, Amazon a ďalšie. Vyzval EÚ, aby sa vyhla jednostranným krokom a koordinovala daňové reformy na medzinárodnej úrovni.