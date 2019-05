EÚ chce výrazne zvýšiť dovoz plynu z USA

Americký prezident Donald Trump sa dohodol so šéfom EK Jeanom-Claudom Junckerom v júli 2018, že nezavedie clá na dovoz áut z EÚ.

Brusel 2. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) chce výrazne zvýšiť dovoz skvapalneného plynu (LNG) z USA. Únia sa bude snažiť do roku 2023 zvýšiť import LNG z USA na 8 miliárd metrov kubických (m3), uviedla Európska komisia (EK). To by bol viac než dvojnásobok v porovnaní s objemom z roku 2018.



Americký prezident Donald Trump sa dohodol so šéfom EK Jeanom-Claudom Junckerom v júli 2018, že nezavedie clá na dovoz áut z EÚ. Obe strany sa dohodli, že budú rokovať o komplexnej obchodnej dohode a Únia prisľúbila napríklad zvýšiť import LNG.



EK uviedla, že dovoz LNG z USA odvtedy výrazne vzrástol a len za marec dosiahol vyše 1,4 miliardy m3. "Európska únia je pripravená podporiť zvýšenie dovozu skvapalneného plynu z USA, ak budú trhové podmienky vyhovujúce a ceny konkurencieschopné," uviedla EK.