EÚ dá po roku 2020 vyše deväť miliárd eur na program Digitálna Európa

1. Superpočítače. EK vyčlenila 2,7 miliardy eur do budovania a posilňovania supervýkonnej výpočtovej techniky a spracovania údajov v Európe. Digitálna Európa má zaviesť do rozpočtového roku 2022/2023 superpočítačovú a dátovú infraštruktúru svetovej úrovne s exaflopovými kapacitami (1018 výpočtov za sekundu) a do rozpočtového roka 2026/2027 zariadenia s kapacitou nad rámec exaflopového výkonu.



2. Umelá inteligencia. Suma 2,5 miliardy eur je určená na rozšírenie umelej inteligencie do všetkých európskych hospodárskych a spoločenských sfér.



3. Kybernetická bezpečnosť a dôvera. Do ochrany digitálneho hospodárstva EÚ, spoločnosti a demokracie chce EK investovať 2 miliardy eur. Tieto zdroje pôjdu aj na zvyšovanie kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti priemyselného odvetvia EÚ, financovanie najmodernejšieho vybavenia a infraštruktúry.



4. Digitálne zručnosti. Podporou vo výške 700 miliónov eur chce EK zabezpečiť, aby súčasná a budúca pracovná sila mala možnosť ľahko získať pokročilé digitálne zručnosti prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých kurzov odbornej prípravy a stáží na pracovisku, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú pobyt.



5. Široké využívanie digitálnych technológií. Komisia chce, aby sa tieto technológie využívali vo všetkých hospodárskych a spoločenských sférach, na čo vyčlenila 1,3 miliardy eur. Tým sa má zabezpečiť digitálna transformácia verejnej správy a verejných služieb a ich interoperabilita v rámci celej EÚ. Cieľ je uľahčiť prístup k technológiám a know-how pre všetky podniky, najmä malé a stredné podniky. Za týmto účelom vzniknú Centrá digitálnej inovácie, ktoré pre malé a stredné podniky a verejnú správu budú slúžiť ako jednotné kontaktné miesta poskytujúce prístup k technologickým poznatkom a experimentálnym zariadeniam a poskytnú aj poradenstvo na lepšie posúdenie digitálnej transformácie projektov.

Brusel 6. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa. V rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 by mal mať k dispozícii investície vo výške 9,2 miliardy eur.Exekutíva EÚ vytvorila stratégiu digitálneho jednotného trhu, a tiež regulačný rámec zodpovedajúci nastupujúcej digitálnej ére. Túto stratégiu však treba doplniť o ambiciózne financovanie. Investície do programu Digitálna Európa sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ a na rozvoj a posilňovanie strategických európskych digitálnych kapacít.Tieto kľúčové kapacity sa týkajú vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností.Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip zdôraznil, že cieľom je prispôsobiť rozpočet EÚ budúcim výzvam, pričom digitálna transformácia sa zohľadňuje vo všetkých návrhoch, počnúc dopravou, energetikou a poľnohospodárstvom až po zdravotnú starostlivosť a kultúru.Návrh Komisie sa zameriava na päť oblastí.