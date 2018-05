EÚ mení pravidlá duševného vlastníctva pre farmaceutické spoločnosti

Výnimka má podporiť priekopnícku úlohu Európy v oblasti farmaceutického výskumu a vývoja.

Brusel 28. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla cielenú úpravu pravidiel duševného vlastníctva, ktorá má európskym farmaceutickým spoločnostiam pomôcť vstúpiť na rýchlo rastúce svetové trhy a podporiť tvorbu pracovných miest, rast a investície v EÚ.



Komisia pripomenula, že EÚ má pre práva duševného vlastníctva silný rámec, ktorý chráni európske know-how a udržiava inovačnú kapacitu farmaceutického priemyslu na svetovej úrovni. Avšak v záujme ďalšieho zlepšenia súčasného systému a odstránenia zásadnej konkurenčnej nevýhody pre výrobcov z EÚ eurokomisia navrhla cielené výnimky "pre výrobu určenú na vývoz" z dodatkových ochranných osvedčení.



Dodatkové ochranné osvedčenia predlžujú patentovú ochranu liekov, ktoré musia pred registráciou prejsť zdĺhavým testovaním a klinickým skúšaním. Vďaka výnimke budú môcť spoločnosti so sídlom v EÚ vyrábať generické alebo biologicky podobné verzie liekov chránených takýmto osvedčením ešte počas platnosti osvedčenia, ak tak budú robiť výlučne na účely vývozu na trhy mimo EÚ, kde takáto ochrana vypršala alebo nikdy neexistovala.



Výnimka má podporiť priekopnícku úlohu Európy v oblasti farmaceutického výskumu a vývoja.



Podľa stanoviska EK Európa má popredné postavenie v oblasti farmaceutického výskumu a výroby a mala by si ho udržať. Navrhnutá úprava súčasného systému odstráni právnu prekážku brániacu spoločnostiam z EÚ konkurovať za rovnakých podmienok na svetových trhoch, kde vládne tvrdá konkurencia.



Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbieta Bieňkowská zdôraznila, že návrhom EK sa dosahuje rovnováha medzi potrebou zabezpečiť, aby Európa bola pre inovatívne farmaceutické spoločnosti príťažlivá, a naliehavou potrebou umožniť, aby generické a biologicky podobné lieky vyrábané v EÚ mohli konkurovať na svetových trhoch.



"Tento návrh pomôže zaistiť v EÚ rast a vytvárať vysoko kvalifikované pracovné miesta. V priebehu 10 rokov by mohol priniesť ďalší predaj vo výške jednej miliardy eur netto ročne a až 25.000 nových pracovných miest," spresnila Bieňkowská. Dodala, že táto iniciatíva bude prínosná pre mnoho malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia vo farmaceutickej oblasti. Okrem toho väčšia konkurencia zlepší prístup pacientov k širšiemu sortimentu liekov a zníži záťaž na verejné rozpočty.



Udelená výnimka nič nezmení na tom, že ochrana duševného vlastníctva spojeného s výrobou liekov bude v Európe aj naďalej najsilnejšia na svete. Lieky chránené dodatkovými ochrannými osvedčeniami si na trhu EÚ zachovajú plnú exkluzivitu.



Návrh EK je doplnený o sériu záruk, ktoré zaistia transparentnosť a zabránia vstupu výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva na trhy členských štátov Únie.



spravodajca TASR Jaromír Novak