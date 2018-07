Európskej únii hrozí najslabšia úroda obilia za šesť rokov

Situácia v Nemecku je zlá. Teploty po väčšinu mája a júna prekračovali 30 stupňov Celzia. Nízke výnosy druhého najväčšieho pestovateľa obilnín v EÚ po vlaňajšej zlej úrode, by mohli mnohých farmárov vohnať do bankrotu.

Brusel 16. júla (TASR) - Európskej únii (EÚ) hrozí najslabšia úroda obilia za šesť rokov. Sever totiž sužuje vlna horúčav, zatiaľ čo Francúzsko zase potrápili dažde.



Horúčavy a sucho v Nemecku decimujú úrodu obilnín, od pšenice až po jačmeň.



"Vyzerá to tam ako púšť," povedal Thomas Gäbert o svojej farme v Trebbine, južne od Berlína, pri pohľade na prašné polia. Jeho kolegovia, ktorí už 40 rokov hospodária, tvrdia, že nikdy nič podobné nevideli.



Gäbert odhaduje, že príde o tretinu zvyčajnej úrody pšenice po tom, ako stratil viac ako polovicu výnosov z repky olejnej pre teplo a nedostatok vlahy. Obáva sa, že nebude mať dostatok vlastného krmiva pre svojich 2500 kráv, a nie je ani poistený proti možným stratám z horúceho počasia.



Situácia v Nemecku je zlá. Teploty po väčšinu mája a júna prekračovali 30 stupňov Celzia. Nízke výnosy druhého najväčšieho pestovateľa obilnín v EÚ po vlaňajšej zlej úrode, by mohli mnohých farmárov vohnať do bankrotu, upozornila minulý týždeň asociácia farmárov DRV.



"Niektorí naši členovia naliehavo potrebujú pomoc od vlády," povedal Henning Ehlers, šéf DRV.



Tí, ktorí mali šťastie na pomerne slušnú úrodu, by mohli profitovať z vyšších cien. Pšenica obchodovaná v Paríži zdražela tento rok o 17 %. Je to prvý nárast jej cien od roku 2012 a prispeli k tomu aj obavy zo slabej úrody v mnohých regiónoch od Ruska po Severnú Ameriku.



Aj Británia prežíva najhorúcejšie leto za štyri desaťročia, čo sa odrazilo aj na úrode. Vlhká a dlhá zima totiž bránili vývoju koreňov, takže rastliny boli zraniteľnejšie voči poškodeniu spôsobenému letným suchom.



V Poľsku postihlo sucho viac ako 66.000 fariem s rozlohou 1,2 milióna hektárov, uviedlo ministerstvo poľnohospodárstva vo Varšave.



"Straty úrody budú dosť výrazné," povedal Wojtek Sabaranski, analytik spoločnosti Sparks Polska.



Škody, ktoré spôsobilo počasie na úrode v Litve a Lotyšsku, ich prinútilo vyhlásiť celonárodnú prírodnú katastrofu alebo výnimočný stav.



Uplynulé dni priniesli nejaký dážď do Pobaltia a Poľska. A ďalšie zrážky by mohli spadnúť v severnej Európe tento týždeň, ale už nenapravia škody spôsobené suchom.



Veľkým prekvapením je tohoročná produkcia pšenice vo Francúzsku, ktoré je jej najväčším pestovateľom v EÚ. Zatiaľ čo spočiatku teplé a vlhké počasie vyvolalo nádej na najlepšiu úrodu za celé roky, následné nadmerné zrážky a nedostatok slnka spôsobili, že pšenica má menej zŕn, čo znamená nižšie výnosy.



Gäbert nevie, čím bude kŕmiť svoj dobytok a jeho polia sú také prašné, že bude pre neho výzvou zasiať. V uplynulých týždňoch bolo Nemecko nútené dovážať kŕmnu pšenicu až z Rumunska, povedal Hendrik Manzke, maklér spoločnosti Amme & Mueller GmbH.



"Dúfam, že čoskoro príde dážď," dodal Gäbert.