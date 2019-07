EÚ je ochotná rokovať s USA o spore za dotácie

Európska únia a Spojené štáty bojujú takmer 15 rokov na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) za, ako uvádzajú, nelegálne dotácie druhej strany pre svojho výrobcu lietadiel.

Brusel/Washington 2. júla (TASR) - Európska únia je rozhovorom s Washingtonom o spore za dotácie pre výrobcov lietadiel otvorená, ale bez podmienok a s cieľom dosiahnutia spravodlivého výsledku.



Len pár dní po rokovaniach amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v japonskej Osake, ktoré zmiernili spor medzi USA a Čínou, Washington pohrozil dovoznými clami na ďalšie produkty z Európskej únie, teraz v hodnote približne 4 miliardy USD (3,54 miliardy eur). Clá hrozia najmä produktom z potravinárskeho sektora, ako škótska whisky, olivy či talianske syry. Dôvodom sú dotácie EÚ pre výrobcu lietadiel Airbus.



Brusel odpovedal, že spor by mala vyriešiť Svetová obchodná organizácia (WTO) a USA by nemali rozhodovať o výške potenciálnych škôd, z ktorej sa vychádza pri stanovovaní sankčných opatrení. Ako informoval hovorca Európskej komisie, EÚ je otvorená rokovaniam, ale bez predbežných podmienok a za predpokladu, že cieľom je spravodlivý výsledok. Hovorca zároveň upozornil, že aj Brusel sa pripravuje na odvetné opatrenia voči USA, hneď ako mu to umožní verdikt WTO.



Európska únia a Spojené štáty bojujú takmer 15 rokov na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) za, ako uvádzajú, nelegálne dotácie druhej strany pre svojho výrobcu lietadiel. Po podaní žalôb z jednej aj druhej strany WTO zistila, že ako EÚ, tak USA poskytujú svojim výrobcom, Airbusu a Boeingu, miliardové dotácie s cieľom ukrojiť si väčšiu časť z trhu s veľkými komerčnými lietadlami.



Podľa Airbusu najnovšie oznámenie USA vzájomným vzťahom nepridá. "Iba sa ešte viac zvýši napätie v obchode, pričom reálne sa nič nezmení. Na aké kroky majú USA právo, o tom má rozhodnúť WTO, nie Úrad obchodného splnomocnenca USA alebo Boeing," dodal Airbus.