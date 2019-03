EÚ má leteckú dohodu s Katarom, silnejšiu ako bilaterálne dohody

Katar je dôležitým leteckým partnerom pre Európsku úniu. Každoročne medzi štátmi EÚ a Katarom cestuje viac ako sedem miliónov pasažierov.

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia a Katar v pondelok podpísali dohodu o leteckej doprave, prvú dohodu z tejto oblasti medzi EÚ a krajinou z oblasti Perzského zálivu.



Komisia zdôraznila, že dohoda znamená rozšírenie pravidiel a noriem pre lety medzi Katarom a EÚ, čím sa vytvorí nová globálna referenčná hodnota v podobe záväzkov k silným a spravodlivým mechanizmom hospodárskej súťaže, vrátane ustanovení z oblasti sociálnych či environmentálnych otázok, na ktoré sa bežne nevzťahujú dvojstranné dohody o leteckej doprave.



Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová priznala, že Katar bol prvým partnerom, s ktorým EÚ začala rokovania o leteckej dohode po prijatí Stratégie v oblasti letectva pre Európu.



"Je to aj prvý partner, ktorý prešiel cez cieľovú líniu," uviedla Bulcová v správe pre médiá. Pripomenula, že ide o dohodu, ktorá stanovuje ambiciózne normy pre spravodlivú hospodársku súťaž, transparentnosť alebo sociálne otázky, a ktorá vytvorí rovnaké podmienky pre globálne dohody z oblasti leteckej dopravy.



"To je významný pokrok v porovnaní s existujúcim právnym rámcom a náš spoločný príspevok k tomu, aby letecká doprava bola udržateľnejšia," vysvetlila komisárka.



Letecká dohoda medzi EÚ a Katarom ďaleko presahuje práva typické pre oblasť dopravy. Poskytuje jednotný súbor pravidiel, vysoké štandardy a platformu pre budúcu spoluprácu v širokej škále leteckých otázok, ako je bezpečnosť a riadenie letovej prevádzky. Dohoda zaväzuje obe strany, aby zlepšili svoju sociálnu a pracovnú politiku, čo neposkytujú už existujúce dohody medzi Katarom a jednotlivými členskými štátmi EÚ.



Podľa nezávislého prieskumu o hospodárskych dopadoch uskutočnenom na žiadosť EK, letecká dohoda s Katarom, spolu so svojimi prísnymi ustanoveniami o spravodlivej hospodárskej súťaži, by v období rokov 2019-2025 mohla priniesť ekonomické výhody vo výške takmer troch miliárd eur a do roku 2025 vytvoriť okolo 2000 nových pracovných miest.



