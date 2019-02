EÚ má stanoviť dočasné opatrenia na cestnú prepravu tovaru s Britániou

Spoliehanie sa len na systém kvót CEMT v súčasnosti podľa materiálu nepredstavuje primerané riešenie.

Bratislava 16. februára (TASR) – Mali by sa stanoviť dočasné opatrenia na cestnú prepravu tovaru medzi Úniou a Britániou. Má sa nimi udržať základná prepojenosť počas striktne vymedzeného obdobia. Vyplýva to z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na brexit.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ako gestor predložilo riadne predbežné stanovisko k tomuto návrhu na legislatívno-právny portál Slov-lex. Materiál je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré by sa malo skončiť 18. februára.



Ak nedôjde k ratifikácii dohody o vstúpení Británie z Európskej únie (EÚ), cestná nákladná doprava medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom sa obmedzí na Multilaterálny systém kvót Európskej konferencie ministrov dopravy (CEMT). Ten tvorí obmedzené kvóty. Spoliehanie sa len na systém kvót CEMT v súčasnosti podľa materiálu nepredstavuje primerané riešenie.



"Prevádzkovateľom zo Spojeného kráľovstva opatrenie umožní dočasne prepravovať tovar do Únie pod podmienkou, že Spojené kráľovstvo udelí rovnocenné práva prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z Európskej únie a vytvorí im podmienky na spravodlivú hospodársku súťaž," uvádza sa v riadnom predbežnom stanovisku.



Nariadenie má byť záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Nemalo by sa však uplatňovať, ak bude medzi EÚ a Britániou uzatvorená dohoda o vystúpení podľa článku 50 Zmluvy o fungovaní EÚ. Ak dohoda uzatvorená nebude, nariadenie by malo byť platné do 31. decembra 2019.



SR podľa stanoviska podporuje návrh nariadenia, aby sa zamedzilo možným negatívnym vplyvom na podnikateľov. "Ak by prevádzkovatelia cestnej dopravy prišli o právo zabezpečovať cestnú nákladnú dopravu medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi, viedlo by to k vážnym narušeniam toku tovaru a pravdepodobne aj k možným negatívnym dosahom na podnikateľskú sféru," konštatuje sa v predbežnom stanovisku. V návrhu nariadenia však podľa MDV chýba úprava o treťoštátnych prepravách a kabotáži.