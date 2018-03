EÚ musí nájsť nové zdroje financovania rozpočtu

Podľa EP zrejme bude potrebné zvýšenie výdavkov v súvislosti s finančne naliehavými problémami, ako je migrácia.

Štrasburg 14. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) musí nájsť nové zdroje financovania dlhodobého rozpočtu pre obdobie po roku 2020. A to nielen pre výpadok spôsobený odchodom Británie. Bude totiž zrejme potrebné zvýšenie výdavkov v súvislosti s finančne naliehavými problémami, ako je migrácia, uviedol Európsky parlament (EP).



EP v stredu prijal dve rezolúcie stanovujúce priority financovania pre ďalšie rozpočtové obdobie, rovnako ako zdroje príjmov, z ktorých by sa platili.



Zákonodarcovia odporúčali zvýšenie stropu rozpočtu EÚ z aktuálne 1 % hrubého národného dôchodku (Gross National Income, GNI) na 1,3 % GNI. EP považuje takýto nárast rozpočtu EÚ za nevyhnutný, aby mohol reagovať na naliehavé politické problémy, ako je migrácia, klimatické zmeny, obrana a bezpečnosť, ale zároveň zachovať aktuálnu úroveň podpory poľnohospodárov a chudobnejších regiónov.



EP chce tiež zvýšiť financovanie výskumných a vzdelávacích programov na pomoc malým ľuďom, rovnako ako podpory malých a stredných firiem. Odkiaľ však Brusel na to zoberie peniaze je urgentnou otázkou, keďže Británia, ktorá je dôležitým čistým prispievateľom, opustí úniu v marci 2019.