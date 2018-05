EÚ na Sviatok práce upozorňuje na technologickú nezamestnanosť

Eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti zdôraznila, že Sviatok práce nie je len oslavou úspechov, ale aj pripomenutím, že fungujúce sociálne trhové hospodárstvo nie je samozrejmosťou.

Brusel 1. mája (TASR) - Európska únia je znepokojená vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá postihuje najmä mladých ľudí, riziko sociálneho vylúčenia a chudoby nikdy nebolo také vysoké a problém chudobných pracujúcich podkopáva sociálny pokrok. Uviedol predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier pri príležitosti Medzinárodného dňa práce.



Šéf EHSV, poradného orgánu EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín, dodal, že ďalšími problémami sú nevyriešená migračná kríza a nízka úroveň dôvery občanov v demokratické inštitúcie.



"Na Medzinárodný deň práce sa však musíme pozrieť na túto situáciu skôr ako na plnú než prázdnu stranu pohára. Nezabúdajme, že Európa je domovom najpokrokovejších systémov sociálneho zabezpečenia na svete a európsky sociálny model je úspešný príbeh. Dokázal svoju odolnosť počas mimoriadne drsnej hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy, ktorá zasiahla Európu v roku 2007," uviedol Jahier v správe pre médiá.



Podľa jeho slov EÚ je po kríze na tom dobre, lebo nastalo hospodárske oživenie, od roku 2013 bolo vytvorených najmenej osem miliónov nových pracovných miest. V roku 2017 bola miera zamestnanosti osôb vo veku 20 - 64 rokov v EÚ na úrovni 72,2 %, čo je najvyššia miera, akú kedy zaznamenala EÚ.



Jahier ocenil, že lídri EÚ sa vlani v novembri dohodli na podpise Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý, ak sa plne a riadne vykoná, umožní Únii získať sociálny rating v podobe "trojitého A", čiže najvyššie hodnotenie. Uvedený pilier stanovil 20 sociálnych zásad. Tými najdôležitejšími sú posilnenie práv pracovníkov, úprava pracovného práva so snahou zaradiť aj zdieľané hospodárstvo do vnútroštátnych sociálnych systémov či zavedenie nových pravidiel o rodičovskej dovolenke.



Jahier však upozornil na "riziko technologickej nezamestnanosti", kde členské krajiny musia hľadať cielené riešenia, ako sa prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu. "Musíme s dôverou myslieť na budúcnosť s cieľom podporiť inovácie a tvorivosť, priniesť pozitívne výsledky pre trvalo udržateľné, súdržné a konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo," opísal situáciu šéf EHSV.



Eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová zdôraznila, že Sviatok práce nie je len oslavou úspechov, ale aj pripomenutím, že fungujúce sociálne trhové hospodárstvo nie je samozrejmosťou a že vzhľadom na neustále meniace sa technológie, ktoré ovplyvňujú naše ekonomiky a spoločnosti, treba jeho pravidlá aktualizovať. Zásady a práva Európskeho piliera sociálnych práv sa aj podľa jej slov musia premietnuť do reality. Dodala, že Európska komisia pripravila návrh na predvídateľnejšie a transparentnejšie pracovné podmienky, zabezpečenie prístupu k adekvátnej sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby a vytvorenie spravodlivých pravidiel pre mobilných pracovníkov, ktoré bude možné ľahko presadzovať.



Spravodajca TASR Jaromír Novak