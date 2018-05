EÚ odkázala USA, že by mala byť oslobodená od ciel na oceľ a hliník

Americký prezident Donald Trump predĺžil EÚ, Kanade a Mexiku výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka o 30 dní.

Brusel 1. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že berie na vedomie rozhodnutie Spojených štátov amerických o predĺžení výnimky Európskej únie z dovozných ciel na oceľ a hliník o jeden mesiac, do 1. júna 2018, toto opatrenie však podľa Bruselu predlžuje neistotu na trhu.



Americký prezident Donald Trump predĺžil EÚ, Kanade a Mexiku výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka o 30 dní. Biely dom to oznámil v pondelok (30.4.) večer, len štyri hodiny pred vypršaním dočasnej výnimky 1. mája.



"Rozhodnutie USA predlžuje neistotu na trhu, ktorá už ovplyvňuje obchodné rozhodnutia. EÚ by mala byť úplne a trvalo oslobodená od týchto opatrení, pretože tie nie sú odôvodnené na základe národnej bezpečnosti," uviedla exekutíva EÚ v oficiálnom vyhlásení.



Dokument eurokomisie pripomenul, že nadmerná kapacita v odvetví ocele a hliníka nevzniká v EÚ. Naopak, Únia sa za posledné mesiace zaoberala na všetkých možných úrovniach, aj s USA, aj s ďalšími partnermi, aby našla riešenie tejto otázky.



EÚ tiež dôsledne vyjadrila ochotu diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa prístupu na trh, ktoré sú predmetom záujmu oboch strán, zároveň však jasne uviedla, že ako dlhodobý partner a priateľ USA nebude rokovať "pod hrozbami".



"Každý budúci transatlantický pracovný program musí byť vyvážený a vzájomne prospešný," uvádza sa vo vyhlásení EK.



Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová bola v tejto súvislosti v posledných týždňoch v pravidelnom kontakte s ministrom hospodárstva USA Wilburom Rossom, ako aj s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom. Tieto diskusie budú pokračovať aj v priebehu mája.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)