EÚ podpísala s Čínou významné dohody o leteckej doprave

Obe dohody nadväzujú na summit EÚ - Čína z 9. apríla a majú viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti leteckého sektora Únie a na zlepšenie celkových vzťahov EÚ a Číny v oblasti letectva.

Brusel 20. mája (TASR) - Európska únia a Čína podpísali v pondelok dohodu o bezpečnosti civilného letectva a horizontálnu dohodu o leteckej doprave s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti letectva. Uviedla to Európska komisia (EK) v správe pre médiá.



Obe dohody nadväzujú na summit EÚ - Čína z 9. apríla a majú viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti leteckého sektora Únie a na zlepšenie celkových vzťahov EÚ a Číny v oblasti letectva.



Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti skonštatoval, že v čoraz nepokojnejšom svete je európske partnerstvo s Čínou dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. "Urobili sme prvý veľký krok v tomto smere podpísaním dvoch dohôd o leteckej doprave s Čínou, ktoré vytvoria pracovné miesta, podporia rast a priblížia naše kontinenty a národy. Dnešné dohody ukazujú potenciál nášho partnerstva a na tejto ceste spolupráce by sme mali pokračovať," uviedol.



Podľa slov eurokomisárky pre dopravu Violety Bulcovej je Čína jedným z najdôležitejších strategických partnerov EÚ, a je preto logický záujem o lepšie prepojenie Európy a Ázie a uľahčenie presunu tovarov, služieb a ľudí medzi Európou a Čínou. "Dnešné dohody posilnia obchod EÚ s lietadlami a súvisiacimi produktmi a zabezpečia najvyššiu úroveň leteckej bezpečnosti," opísala situáciu komisárka.



Hlavným cieľom dvojstrannej dohody o bezpečnosti civilného letectva (BASA) je podpora celosvetového obchodu s lietadlami a súvisiacimi výrobkami. Dohodou sa odstráni zbytočná duplicita činností v oblasti hodnotenia a osvedčovania leteckých výrobkov zo strany orgánov civilného letectva, čím sa znížia náklady pre odvetvie leteckej dopravy. BASA ma za cieľ podporovať aj spoluprácu medzi EÚ a Čínou pre dosiahnutie vysokej úrovni bezpečnosti civilného letectva a environmentálnej zlučiteľnosti.



Druhá dohoda - tzv. Horizontálna dohoda o leteckej doprave - znamená, že Čína uznáva zásadu označovania EÚ, pričom všetky letecké spoločnosti EÚ budú môcť lietať do Číny z ktoréhokoľvek členského štátu na základe dvojstrannej dohody o leteckých službách s čínskou stranou, podľa ktorej sú k dispozícii nevyužité prepravné práva. Doteraz mohli medzi niektorým členským štátom EÚ a Čínou lietať len letecké spoločnosti, ktoré vlastnil a kontroloval daný členský štát alebo jeho štátni príslušníci.



Uzatvorením horizontálnej dohody sa zosúladia dvojstranné dohody o leteckých službách medzi Čínou a členskými štátmi EÚ s právnymi predpismi Únie ako celku, pričom táto právna istota bude prínosom pre letecké spoločnosti na oboch stranách.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)