EÚ podporí dopravné projekty v štátoch Východného partnerstva

Brusel 16. januára (TASR) - Európska komisia v utorok oznámila, že v spolupráci so Svetovou bankou pripravila investičný plán pre šesť krajín Východného partnerstva v rámci Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Cieľom plánu je zvýšiť vzájomnú dopravnú prepojenosť a hospodársky rast v partnerských krajinách.



Akčný plán sa zameria na prioritné projekty v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine. Podľa odhadov budú tieto projekty vyžadovať investície vo výške takmer 13 miliárd eur. Predpokladajú výstavbu okolo 4800 kilometrov cestnej siete a železničných tratí, šiestich prístavov a 11 logistických centier.



"Zlepšenie dopravných spojení v rámci regiónu Východného partnerstva, ako aj medzi týmto regiónom a Európskou úniou, má potenciál podporiť hospodársky rast a vytvárať nové pracovné príležitosti. Plán slúži tiež na zdôraznenie významu bezpečnosti cestnej premávky, ako aj digitálnych riešení v nových projektoch a na zosúladenie navrhovaných noriem so súčasnými postupmi EÚ," uviedla v správe pre médiá eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová.



Projekty zahrnuté do spoločného investičného plánu programu TEN-T boli identifikované spoločne s krajinami Východného partnerstva a s pomocou medzinárodných finančných inštitúcií.



Prioritné investície zahŕňajú krátkodobé projekty, ktoré sa majú dokončiť do roku 2020 a tiež dlhodobé projekty zamerané na zlepšenie dopravných spojení TEN-T do roku 2030.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)