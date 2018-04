EÚ požaduje od USA kompenzáciu za clá na dovoz ocele a hliníka

Podobný krok podnikla aj Čína.

Ženeva 16. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) požaduje kompenzáciu od USA za clá na dovoz ocele a hliníka, aj keď Washington tvrdí, že nepodliehajú pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Podobný krok podnikla aj Čína. EÚ v podaní WTO uvádza, že neakceptuje dôvod, ktorý uviedli USA pre zavedenie ciel. Podľa Washingtonu ním bola národná bezpečnosť, avšak EÚ tvrdí, že skutočným dôvodom je ochrana priemyslu v USA. Podľa stanoviska únie clá na dovoz ocele a hliníka nie sú bezpečnostnými ale ochrannými opatreniami.



Ochranné clá na dovoz niektorého produktu môžu byť uvalené len v prípade, ak existuje riziko vážnych škôd pre priemysel danej krajiny v prípade prudkého zvýšenia importu. Kritici politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa však tvrdia, že takéto nebezpečenstvo nehrozí.



EÚ uviedla, že chce o tejto záležitosti čo najskôr diskutovať s USA. Trump ohlásil clá v marci, to spôsobilo pobúrenie po celom svete, keďže sú považované za neoprávnené a populistické.



Krajiny môžu požadovať výnimky z mnohých medzinárodných obchodných pravidiel, ak môžu preukázať, že uvalenie ciel ochráni ich národnú bezpečnosť. Tieto výnimky sa však nevzťahujú na ochranárske sankcie.



EÚ a ďalší spojenci Washingtonu sa neobávajú len toho, že clá obmedzia objem ich vývozu do Spojených štátov, ale majú strach aj z toho, že oceľ, ktorá sa nedostane do USA, zaplaví ich trhy.