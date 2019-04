EÚ pravdepodobne umožní Británii odklad brexitu

Predseda Európskej rady Donald Tusk zároveň v utorok zverejnil na Twitteri svoj list adresovaný 27 lídrom EÚ, v ktorom stanovil tri podmienky.

Londýn 9. apríla (TASR) - Lídri 27 krajín EÚ pravdepodobne umožnia Británii ďalší odklad odchodu z Únie, ktorý bude nutný na schválenie návrhu zmluvy o brexite uzavretej vládou premiérky Theresa Mayovej. Vyplýva to z návrhu spoločného vyhlásenia Európskej rady zo summitu EÚ, ktorý sa bude konať v stredu 10. apríla. Informovala o tom v utorok televízia Sky News, ktorá má návrh vyhlásenia k dispozícii.



"Európska rada súhlasí s odkladom (brexitu), ktorý bude nevyhnutný na schválenie dohody o odchode Británie z EÚ," píše sa v návrhu uznesenia summitu EÚ, ktorý sa bude konať v stredu v Bruseli.



Európska rada tiež zdôrazňuje, že odklad nemôže ohroziť riadne fungovanie inštitúcií EÚ. Ak bude Spojené kráľovstvo členom EÚ aj 23. — 26. mája a zmluvu o brexite neschváli do 22. mája 2019, bude sa musieť v súlade s právom EÚ zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu. V opačnom prípade bude Británia povinná Úniu opustiť 1. júna 2019.



Predseda Európskej rady Donald Tusk zároveň v utorok zverejnil na Twitteri svoj list adresovaný 27 lídrom EÚ, v ktorom stanovil tri podmienky umožnenia odkladu brexitu:



1. Nesmie dôjsť k opätovnému otvoreniu dohody o odchode Británie z EÚ, ktorú vláda britskej premiérky Theresy Mayovej vyrokovala s Bruselom.



2. Nesmie dôjsť k rokovaniam o budúcnosti (vzťahov medzi EÚ a Britániou) okrem politickej deklarácie.



3. Británia bude povinná zachovávať úprimnú spoluprácu aj počas tohto kritického obdobia, a to spôsobom, ktorý bude odrážať jej situáciu odchádzajúceho členského štátu EÚ.