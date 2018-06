EÚ predĺžila svoje sankcie voči Rusku do 23. júna 2019

EÚ vo svojom vyhlásení uvádza, že zostáva oddaná suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny a odsudzuje porušenie medzinárodného práva.

Brusel 18. júna (TASR) - Európska únia predĺžila v pondelok o ďalší rok sankcie, ktoré sú reakciou na anexiu Krymského polostrova a mesta Sevastopol Ruskom. Sankcie budú platiť do 23. júna 2019. Informovala o tom agentúra AP.



Sankcie majú platnosť do 23. júna 2019. EÚ nimi fyzickým i právnickým osobám z Únie zakazuje dovoz produkcie z Krymského polostrova a mesta Sevastopol. Zakázané je aj investovať tam či nakupovať nehnuteľnosti. Nie je dovolené, aby sa na Kryme či v Sevastopole zastavovali výletné lode - európske výletné lode môžu v krymských prístavoch kotviť len v prípade núdze.



Opatrenia tiež zakazujú vývoz niektorých tovarov a technológií, ktoré by sa dali použiť v oblasti dopravy, telekomunikácií alebo energetiky - najmä na ťažbu ropy, zemného plynu alebo nerastov.



Balík sankčných opatrení uvalených v roku 2014 sa každý rok predlžuje o rok. V júni 2017 ich predĺžili do 23. júna tohto roka.



Dnes prijaté rozhodnutie Európskej únie nadobudne platnosť po zverejnení v oficiálnom vestníku EÚ.