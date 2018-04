EÚ predstavila obchodné a investičné dohody s Japonskom a Singapurom

Ide o prvý krok na ceste k podpísaniu a uzavretiu uvedených dohôd.

Štrasburg 18. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu počas svojho pracovného výjazdu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu predstavila výsledky rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve s Japonskom a o dohodách o obchode a investíciách so Singapurom. Ide o prvý krok na ceste k podpísaniu a uzavretiu uvedených dohôd.



K rýchlemu uzavretiu a bezodkladnému uplatneniu najdôležitejšej obchodnej dohody, akú kedy EÚ dojednala, sa osobne zaviazali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a japonský premiér Šinzó Abe počas bilaterálneho summitu v roku 2017.



Juncker v stanovisku pre médiá upozornil, že európske podniky a občania už od budúceho roka začnú v plnej miere využívať možnosti, ktoré prináša dohoda o hospodárskom partnerstve s Japonskom. "Dnes sme vykročili k uzavretiu dohôd s našimi dvoma najbližšími ázijskými partnermi - Japonskom a Singapurom. Vplyv týchto dohôd presiahne naše vlastné brehy. Vysiela jasný signál, že v boji proti protekcionizmu a v obrane multilateralizmu stojíme na jednej strane," odkázal šéf exekutívy EÚ.



Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová na pôde europarlamentu spresnila, že Únia spolu s Japonskom a Singapurom sa rozhodne postavila za otvorený a spravodlivý obchod podľa pravidiel. "Vďaka týmto obojstranne výhodným dohodám získajú európske firmy a občania významné príležitosti. Hospodárske partnerstvo s Japonskom sa bude vzťahovať na 600 miliónov spotrebiteľov a tretinu svetového HDP. Cieľom našich dohôd so Singapurom, ktorý už dnes pre Európu predstavuje vstupnú bránu do juhovýchodnej Ázie, je výrazne zintenzívniť obchod s týmto regiónom," opísala situáciu.



Pri dohode s Japonskom ide o najrozsiahlejšie dvojstranné obchodné partnerstvo, aké kedy EÚ dojednala. Obe strany v nej potvrdili spoločný záväzok v oblasti udržateľného rozvoja a po prvý raz do dohody zahrnuli aj konkrétny záväzok parížskej klimatickej dohody. Prevažná väčšina ciel, na ktoré pri vývoze do Japonska minú európske podniky až miliardu eur ročne, sa zruší. Dohodou sa odstráni aj niekoľko dlhodobých regulačných prekážok, napríklad dvojité testovanie a duplicitná byrokratická záťaž.



Vďaka dohode sa japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov otvorí kľúčovému poľnohospodárskemu vývozu EÚ, vyše 200 tradičných európskych regionálnych potravinových výrobkov a nápojov získa v Japonsku ochranu, rozšíria sa vývozné príležitosti EÚ v celej škále ďalších odvetví a európske podniky sa budú môcť v mnohých japonských mestách uchádzať o verejné zákazky.



Dvojstranné obchodné a investičné dohody so Singapurom sú prvé, ktoré EÚ uzavrela s členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). V rámci ASEAN je Singapur pre EÚ zďaleka najväčším obchodným partnerom. V roku 2017 celkový objem dvojstranného obchodu dosiahol 53,3 miliardy eur v tovaroch a 44,4 miliardy eur v službách.



V Singapure má sídlo viac ako 10.000 spoločností z EÚ, ktoré ho využívajú ako centrum pre celý tichomorský región. Singapur dnes priťahuje najviac európskych investícií v Ázii a ich objem sa na oboch stranách v posledných rokoch výrazne zvyšuje. V roku 2016 objem bilaterálnych investícií dosiahol 256 miliárd eur.



Potom, ako uvedené dohody schváli Rada EÚ (ministri členských štátov), sa k slovu dostanú poslanci Európskeho parlamentu. Cieľom EÚ je, aby obchodné dohody s Japonskom a Singapurom nadobudli platnosť v roku 2019.



spravodajca TASR Jaromír Novak