EÚ skúma, či exportéri ocele nepresúvajú vývoz do Európy pre clá v USA

Brusel 26. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) začala v pondelok so štúdiou, ktorá má zistiť, či po zavedení ciel na dovoz ocele a hliníka do USA nezaplaví Európu oceľ od prevažne ázijských výrobcov.



Americké tarify na oceľ vo výške 25 % a 10 % na hliník, nadobudli účinnosť minulý piatok (23.3.). Európska únia a šesť ďalších krajín získali dočasné výnimky.



EÚ má obavy, či výrobcovia ocele, na ktorých sa vzťahujú americké tarify, nepresmerujú vývoz svojich produktov do Európy.



Štúdia, ktorá môže trvať až deväť mesiacov, by mohla viesť k zavedeniu vlastných kvót alebo taríf na oceľ v EÚ, vrátane nehrdzavejúcej ocele a rúr, v snahe zabrániť poškodeniu vlastného priemyslu.



Tieto colné sadzby alebo kvóty by sa mali vzťahovať na všetky krajiny, no najviac by zasiahli najväčších vývozcov ako sú Čína, India, Rusko, Južná Kórea a Turecko. Americká oceľ tvorí menej ako 1 % dovozu ocele do EÚ.



"Informácie, ktoré má Európska komisia v súčasnosti k dispozícii, odhalili, že dovoz niektorých výrobkov z ocele sa nedávno výrazne zvýšil. To ukazuje, že existujú dostatočné dôkazy, že tieto trendy v oblasti dovozu si vyžadujú ochranné opatrenia," uviedla Komisia v dokumente.



Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že je ochotné posilniť koordináciu s EÚ, aby sa vyrovnala s chaosom spôsobeným clami na dovoz kovov v USA. A Peking dodal, že ochranné opatrenia by len zhoršili situáciu.



Komisia uviedla, že celkový dovoz ocele sa v roku 2017 zvýšil na 29,3 milióna ton zo 17,8 milióna ton v roku 2013, najmä v dôsledku globálnej nadmernej kapacity a opatrení prijatých tretími krajinami na obmedzenie dumpingu.



Pri niektorých výrobkoch je už situácia v tomto odvetví "krehká" a sú ohrozené ďalším zvyšovaním dovozu, ktorý je pravdepodobne dôsledkom opatrení na ochranu obchodu, vrátane nedávneho zavedenia colných sadzieb v USA.



EÚ v rámci vyšetrovania preskúma situáciu jednotlivých výrobkov, a to v každej kategórii výrobkov jednotlivo, a tiež na základe najnovšieho vývoja, vrátane akékoľvek zneužitia situácie v dôsledku opatrení v USA, uviedla Komisia.



Únia poskytla zainteresovaným stranám 21 dní na vyplnenie dotazníkov alebo na predloženie informácií na podporu vyšetrovania. Samotná EÚ má dočasnú výnimku na americká clá, ktorá platí do 1. mája a chce dosiahnuť trvalú výnimku.



Európa tvrdí, že chce odvrátiť obchodnú vojnu, ale Komisia navrhla sériu opatrení v prípade, že Biely dom výnimku nepredĺži a zasiahne tak výrobcov z EÚ. Brusel sa potom obráti na Svetovú obchodnú organizáciu a je pripravený zaviesť odvetné clá na celú škálu amerických výrobkov, od pomarančového džúsu, cez bourbon až po motocykle Harley-Davidson.