EÚ uložila pokutu spoločnosti Mastercard vo výške 570 miliónov eur

Pravidlá MasterCard prinútili banky, aby uplatnili medzibankové poplatky v krajine, v ktorej sa nachádza maloobchodník.

Brusel 22. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že udelila pokutu spoločnosti MasterCard vo výške 570.566.000 eur pre obmedzenie možnosti obchodníkov profitovať z lepších podmienok, ktoré ponúkajú banky so sídlom v iných členských štátoch EÚ, čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami Únie.



Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti pripomenula, že európski spotrebitelia denno-denne používajú platobné karty, či už na nákup potravín, oblečenia, alebo i pri nákupoch on-line. "Tým, že pravidlá MasterCard zabránili obchodníkom nakupovať za lepších podmienok, ktoré ponúkajú banky v iných členských štátoch, im umelo zvýšili náklady na platby kartou a poškodili spotrebiteľov a maloobchodníkov v EÚ," uviedla komisárka v správe pre médiá.



Komisia pripomenula, že spoločnosť MasterCard predstavuje druhý najväčší systém platobných kariet v Európskom hospodárskom priestore (EHP), pokiaľ ide o vydávanie spotrebiteľských kariet a celkovú hodnotu transakcií. V rámci platobnej schémy MasterCard banky ponúkajú služby súvisiace s platobnými kartami pod spoločnými kartami značky MasterCard a Maestro. MasterCard slúži tiež ako platforma, prostredníctvom ktorej banky poskytujú klientom platobné karty, zabezpečujú dokončenie platobnej transakcie cez platobnú kartu a prevádzajú finančné prostriedky na banku maloobchodníka.



Podľa údajov eurokomisie platby kartami majú kľúčovú úlohu na jednotnom trhu EÚ tak pre domáce transakcie, ako aj pre cezhraničné platby, alebo platby cez internet. Európski spotrebitelia a podniky uskutočňujú v súčasnosti viac ako polovicu svojich bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet.



Ak spotrebiteľ používa debetnú alebo kreditnú kartu v obchode, alebo on-line, banka maloobchodného predajcu (nadobúdajúca banka) zaplatí banke držiteľa takzvaný "medzibankový poplatok". Nadobúdajúca banka premietne tento poplatok na maloobchodníka, ktorý ho zahrnie - podobne ako všetky ostatné náklady - do konečných cien pre všetkých spotrebiteľov, aj tých, ktorí nepoužívajú platobné karty.



Pravidlá MasterCard prinútili banky, aby uplatnili medzibankové poplatky v krajine, v ktorej sa nachádza maloobchodník. Pred 9. decembrom 2015, keď sa nariadením o výmenných poplatkoch zaviedli príslušné stropy, sa výmenné poplatky v EHP značne líšili od jednej krajiny ku druhej. V dôsledku toho maloobchodníci v krajinách s vysokými medzibankovými poplatkami nemohli využívať nižšie výmenné poplatky ponúkané nadobúdajúcou bankou v inom členskom štáte.



Komisia začala antitrustové vyšetrovanie proti spoločnosti MasterCard v apríli 2013 s cieľom posúdiť, či pravidlá týkajúce sa "cezhraničného nadobúdania" neporušujú antitrustové pravidlá EÚ. Vyšetrovaním EK sa zistilo, že pre pravidlá cezhraničného nadobúdania pohľadávok spoločnosti MasterCard maloobchodníci zaplatili viac za bankové služby za prijímanie platobných kariet, než keby mohli slobodne nakupovať tieto služby za nižšie ceny. To viedlo k vyšším cenám pre spotrebiteľov, obmedzeniu cezhraničnej konkurencie a umelému deleniu jednotného trhu EÚ.



Na základe zistených skutočností EK dospela k záveru, že pravidlá spoločnosti MasterCard bránili maloobchodníkom využívať nižšie poplatky, obmedzili cezhraničnú hospodársku súťaž medzi bankami, čím došlo k porušeniu antitrustových pravidiel EÚ.



Spoločnosť MasterCard bola ochotná spolupracovať s eurokomisiou, a tým, že uznala uvedené skutočnosti a porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, exekutíva EÚ umožnila spoločnosti 10-% zníženie pokuty.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)