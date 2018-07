EÚ v prípade prehĺbenia obchodného konfliktu s USA zavedie odvetné clá

Ktorých tovarov by sa nakoniec skutočne dotkli, je ešte predmetom diskusií medzi členskými krajinami EÚ.

Berlín 22. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) má pripravené ďalšie odvetné opatrenia pre prípad, že by americký prezident Donald Trump eskaloval obchodný spor napríklad zvýšením ciel na dovoz áut z Únie.



EÚ by mohla zareagovať dodatočnými clami napríklad na sóju, mandle, arašidy, víno, parfumy alebo telefóny z USA, uviedol nemecký týždenník Bild am Sonntag. Zoznam produktov, ktorých by sa mohli dotknúť odvetné opatrenia, má 50 strán. Celkovo ide o dovoz v objeme 300 miliárd USD (255 miliárd eur).



V stredu (25.7.) cestujú do Washingtonu, kde by sa mali stretnúť aj s Donaldom Trumpom, šéf Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker a komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová a budú sa snažiť nájsť riešenie aktuálnych obchodných sporov za rokovacím stolom.



EÚ podľa Bild am Sonntag sleduje dvojakú stratégiu. Na jednej strane jej predstavitelia vo Washingtone ponúknu, aby obe strany znížili clá na niektoré produkty. Ak však bude Trump obchodný konflikt eskalovať, Brusel prijme tvrdé odvetné opatrenia. Ktorých tovarov by sa nakoniec skutočne dotkli, je ešte predmetom diskusií medzi členskými krajinami EÚ.



Minister financií USA Steven Mnuchin v sobotu (21.7.) na stretnutí ministrov financií a šéfov centrálnych bánk skupiny G20 v Buenos Aires signalizoval, že USA sú ochotné rokovať. "Akceptovali by sme obchodnú dohodu úplne bez ciel," zdôraznil. "Naším cieľom je voľný, otvorený a vyrovnaný obchod." Mnuchin v narážke na návštevu Junckera a Malmströmovej dodal: "Tešíme sa na ponuku."