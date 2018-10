Stretnutie Ázie a Európy (ASEM) spája lídrov z EÚ, Švajčiarska, Nórska a 21 ázijských krajín, vrátane čínskeho premiéra Li Kche-čchianga a japonského premiéra Šinza Abeho.

Brusel 19. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) v piatok podpíše obchodnú dohodu so Singapurom, ktorá je hlavným bodom dvojdňového stretnutia 51 európskych a ázijských lídrov a signálom, že EÚ presadzuje dohody o voľnom obchode s ázijskými krajinami.



Predpokladá sa, že lídri týchto krajín, ktoré sa podieľajú 65 % na výkone globálnej ekonomiky, budú diskutovať aj o klimatických zmenách a dajú najavo odmietavý postoj k protekcionizmu amerického prezidenta Donalda Trumpa.



"Existujú dôležité témy, na ktorých musíme pracovať. V prvom rade je to boj proti klimatickým zmenám, po druhé musíme presadzovať spravodlivý a voľný obchod, ktorý niektorí na svete spochybnili," uviedol rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Po štvrtkovom (18.10.) rokovaní o zlepšení vzájomného prepojenia a multilaterálneho systému sa summit v piatok uzavrie podpisom dohody medzi EÚ a Singapurom, na ktorej pracovali obe strany osem rokov.



Singapur si musel počkať. Rokovania sa skončili v roku 2014, ale pre protesty namierené proti iným obchodným dohodám, akými boli plánovaná zmluva so Spojenými štátmi a s Kanadou, bola táto dohoda (so Singapurom) poslaná na schválenie Európskemu súdnemu dvoru.



Európska komisia dúfa, že dohoda, ktorú musí ešte odsúhlasiť Európsky parlament, nadobudne účinnosť v budúcom roku.



Po nej bude pravdepodobne nasledovať väčšia dohoda o voľnom obchode, ktorú EÚ plánuje s Japonskom. To bude prvá obchodná dohoda EÚ s jedným z 10 členov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Únia má stále záujem aj o dohodu s ASEAN po odložení rozhovorov v roku 2009. Medzitým sa vyjednávači EÚ dohodli na obchode s Vietnamom, rokujú s Indonéziou a s tromi ďalšími členmi ASEAN. No vyskytli sa aj problémy.



EÚ povedala Kambodži začiatkom tohto mesiaca, že stratí svoj osobitný prístup k najväčšiemu obchodnému bloku. A uviedla, že uvažuje o podobných sankciách pre Mjanmarsko v rámci posilňovania politiky Únie v oblasti ľudských práv v juhovýchodnej Ázii.



Summit môže tiež ukázať, že aj Peking čelí tlaku Únie pre svoje nadmerné výrobné kapacity, zvlášť v prípade ocele.



Čína, ktorá vyrába a spotrebuje polovicu ocele na svete, od januára 2016 znížila výrobnú kapacitu o 220 miliónov ton. EÚ však žiada, aby Peking odstránil dotácie, v čom sa zhoduje s politikou Japonska a USA.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker má v piatok prediskutovať dotácie s čínskym premiérom, povedal zdroj z Bruselu.