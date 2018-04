EÚ zakázala tri neonikotinoidné látky, ktoré ohrozujú zdravie včiel

Viaceré výskumy poukázali na to, že včely, ktoré sú vystavené pôsobeniu neonikotinoidných pesticídov, sa menej pravdepodobne dokážu vrátiť naspäť do svojho domáceho úľa.

Brusel 27. apríla (TASR) - Členské štáty Európskej únie sa v piatok dohodli na úplnom zákaze používania troch látok, ktoré sú obsiahnuté v pesticídoch. K opatreniu došlo na základe vedeckej štúdie, ktorá dokázala, že tieto látky sú škodlivé pre včely, informuje agentúra DPA.



Európska komisia odporučila predmetný zákaz po tom, ako Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že dané tri neurotoxické látky - klotianidín, imidakloprid a tiametoxán -, známe pod spoločným označením neonikotinoidy, poškodzujú centrálny nervový systém hmyzu vrátane včiel.



Včely opeľujú mnoho plodín. Ak dôjde k poklesu počtu včiel, bude to predstavovať riziko aj pre ekonomiku a zásoby potravín. Predmetné tri látky bude zakázané používať vo voľnej prírode, povolené však stále budú v skleníkoch, kde sa predpokladá, že im včely nebudú vystavené, uvádza DPA. Nariadenie má vstúpiť do platnosti koncom roka.



Používanie týchto pesticídov je v EÚ zmrazené od roku 2013, keď prvé štúdie EFSA potvrdili ich negatívny vplyv na včely. Uvedené pesticídy sa používajú v poľnohospodárskej praxi pri ochrane rastlín a širokej škále plodín vrátane ovocia a zeleniny, uviedla belgická televízna stanica RTBF.



V roku 2015 EFSA uskutočnila ešte dôkladnejšie hodnotenia a vlani potvrdila nebezpečenstvo, ktoré uvedené tri pesticídy predstavujú pre včely medonosné, ale aj pre divé včely (čmeliaky a osamelé včely).



Približne päťdesiat odborníkov, ktorí sa v piatok stretli v Bruseli, má za cieľ presadiť zákaz všetkých neonikotinoidných pesticídov. To isté požadujú aj demonštranti, ktorí sa zhromaždili na Schumanovom námestí v blízkosti inštitúcií EÚ. Aktivistov na protestnú akciu zvolala mimovládna medzinárodná organizácia Avaaz.



Viaceré výskumy poukázali na to, že včely, ktoré sú vystavené pôsobeniu neonikotinoidných pesticídov, rastlinných insekticídov bežne používaných v poľnohospodárstve, majú zníženú dĺžku života a menej pravdepodobne sa dokážu vrátiť naspäť do svojho domáceho úľa.



Spravodajca TASR Jaromír Novak