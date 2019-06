Euro si ako mena vlani polepšilo, podporila ho americká politika

Výrazne si polepšil čínsky jüan, ktorý je v oblasti globálnych rezervných mien nováčikom. Jeho podiel dosiahol ku koncu minulého roka necelé 2 %.

Frankfurt nad Mohanom 13. júna (TASR) - Obavy z obchodných konfliktov a americké sankcie posilnili vlani pozíciu eura ako medzinárodnej meny. Dolár si však napriek určitému ústupu aj naďalej udržal pozíciu dominantnej meny pre obchod, úvery aj devízové rezervy. Ukázala to vo štvrtok zverejnená správa Európskej centrálnej banky (ECB).



"Primárnym dôvodom posilnenia pozície eura je odklon od dolára, keďže euro je pre investorov druhou najpoužívanejšou a najlikvidnejšou menou," povedal člen Výkonnej rady ECB Benoit Coeuré. Okrem napätia v obchode prispeli k podpore eura čiastočne aj reformy v eurozóne s cieľom prehĺbiť hospodársku a menovú úniu medzi členskými štátmi.



Podľa ECB sa euro vlani podieľalo na celosvetových devízových rezervách 20,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená zvýšenie podielu o 1,2 percentuálneho bodu. Najsilnejšou rezervnou menou aj naďalej zostáva americký dolár, aj keď jeho podiel klesol v roku 2018 na 61,7 %. To je najnižší podiel pre americkú menu od zavedenia eura pred 20 rokmi.



Výrazne si polepšil čínsky jüan, ktorý je v oblasti globálnych rezervných mien nováčikom. Jeho podiel dosiahol ku koncu minulého roka necelé 2 %, v porovnaní s rokom 2017 to však predstavuje zdvojnásobenie podielu.



Podľa ECB sú za zmenami v pozícii eura a dolára kroky USA, najmä sankcie a obchodné konflikty. Napríklad Rusko predalo v reakcii na nové kolo amerických sankcií voči Moskve v minulom roku aktíva v hodnote približne 100 miliárd USD (88,32 miliardy eur). Namiesto toho svoje rezervy posilnilo o eurá a čínske jüany v hodnote približne 90 miliárd USD. Euro sa tak teraz na devízových rezervách Ruska podieľa až 39 %.



ECB zároveň uviedla, že podiel nových dlhopisov denominovaných v eurách zo strany krajín mimo eurozóny vzrástol vlani o 2,5 percentuálneho bodu na 22,7 %. Naopak, podiel dolára v tejto oblasti klesol o 8 percentuálnych bodov pod 61 %. Podiel medzinárodných platieb za tovar a služby v eurách sa udržal na stabilnej úrovni.



(1 EUR = 1,1323 USD)