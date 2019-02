EuroCommerce zažalovala SR v Bruseli za novú daň z maloobchodu

Sťažnosti EuroCommerce sú založené na názore, že táto daň je nezlučiteľná s právom EÚ v dvoch bodoch.

Brusel 4. februára (TASR) - Organizácia EuroCommerce v pondelok oznámila, že podala dve sťažnosti Európskej komisii (EK) zamerané na novú daň z maloobchodu zavedenú v Slovenskej republike, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roka.



EuroCommerce, stavovská organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá zastupuje národné federácie a spoločnosti v sektore maloobchodu, veľkoobchodu a medzinárodného obchodu z 31 európskych krajín, na svojej stránke upozornila, že Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 zavádza daň, ktorá sa vzťahuje iba na zahraničné spoločnosti pôsobiace v krajine. EuroCommerce vo svojej správe pripomenula, že novú daň z maloobchodu od zahraničných spoločností vyžaduje, aby zaplatili 2,5 % zo svojho čistého obratu, pričom vláda SR očakáva, že toto opatrenie prinesie do štátnej pokladnice 87 miliónov eur.



Sťažnosti EuroCommerce sú založené na názore, že táto daň je nezlučiteľná s právom EÚ v dvoch bodoch.



V prvom rade nezaťažením maloobchodných reťazcov vlastnených subjektmi Slovenskej republiky zavedenie novej dane predstavuje protiprávnu štátnu pomoc, ktorá sa podobá maloobchodným daniam navrhovaným predtým v Poľsku a Maďarsku. Tieto EK označila za nelegálnu.



Po druhé, ako upozornila EuroCommerce, diskriminačná povaha tejto dane porušuje jasnú zásadu slobody pre podniky usadzovať sa v iných členských krajinách Únie, čo je jedným zo základov európskej legislatívy.



EuroCommerce zastupuje v sektore maloobchodu okolo 5,5 milióna spoločností, z ktorých 99 % tvoria malé a stredné podniky. Organizácia zohráva v európskom hospodárstve jedinečnú úlohu prepojenia medzi výrobcami a vyše 500 miliónmi spotrebiteľov v celej EÚ.



