EuroGas ide opäť žalovať SR pre ťažbu mastenca, chce 20 mld. eur

Predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball tvrdí, že odobratie licencie na ťažbu mastenca v roku 2004 bolo nelegálne a v jeho pozadí bolo korupčné správanie viacerých strán.

Bratislava 29. mája (TASR) - Spoločnosť EuroGas chce opäť žalovať Slovensko na medzinárodnej arbitráži za údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome. V prvej arbitráži, ktorá sa skončila v auguste 2017 na pôde Medzinárodného strediska na riešenie sporov z investícií (ICSID), neuspela.



Novú žalobu podá do konca júla. Pre TASR to potvrdil predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball. „Budeme žiadať výrazne vyššie odškodné ako v prvej arbitráži. Získali sme geologické dôkazy o väčšom rozsahu ložiska mastenca v Gemerskej Polome, ako sme si doteraz mysleli. Naše odhady hovoria o hodnote 19 - 20 miliárd eur,“ konštatoval Rauball.



Rauball dlhodobo tvrdí, že odobratie licencie na ťažbu mastenca v roku 2004 bolo nelegálne a v jeho pozadí bolo korupčné správanie viacerých strán. „Nazbierali sme dostatok dôkazov o kriminálnom správaní sa vlastníkov spoločnosti Schmid Industrie Holding (SIH), ktorá prostredníctvom spoločnosti Eurotalc drží licenciu na ťažbu mastenca a jej prepojení so štátnymi banskými orgánmi v SR. Táto skupina dlhé roky poškodzuje EuroGas a jeho akcionárov. Viaceré nové dôkazy sme získali aj vďaka investigatívnemu tímu pod vedením Karola Martinku. Pán Martinka má s arbitrážami bohaté skúsenosti a bol aj v pozadí víťazstva SR v arbitráži s holandskou spoločnosťou HICEE,“ dodal Rauball.



Robert Schmid, majiteľ spoločnosti SIH, odmieta Rauballove obvinenia. „Pán Rauball rád útočí na každého, na mňa, na Slovenskú republiku, na banské úrady. Považujem to celé za vymyslené konštrukcie z jeho strany, ku ktorým sa nechcem viac vyjadrovať,“ uviedol v reakcii pre TASR Schmid.



EuroGas v prvej arbitráži k tejto kauze neuspel, pretože tribunál ICSID vo svojom rozhodnutí v auguste 2017 akceptoval jurisdikčné námietky, ktoré vzniesla slovenská strana. „V priebehu arbitráže sa totiž preukázalo, že pokiaľ sa pôvodná zahraničná americká spoločnosť EuroGas (I) dostala v roku 2004 do konkurzu, v roku 2005 bola založená spoločnosť s rovnakým menom EuroGas (II), pričom obe spoločnosti sa po ukončení konkurzu zdanlivo zlúčili. Tribunál dospel k jednohlasnému záveru, že žalobca EuroGas (II) sa nelegálne snažil zlúčiť so spoločnosťou EuroGas (I). Keďže išlo o nelegálne zlúčenie, nemohli na žalobcu EuroGas (II) prejsť žiadne práva, ktoré by si mohol uplatňovať v tejto arbitráži,“ napísalo v stanovisku Ministerstvo financií SR.



EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vtedy vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.



Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete so zásobami na úrovni minimálne 85 miliónov ton.