Eurokomisia navrhla po roku 2020 vyčleniť 25 miliárd eur na reformy

Európska komisia zdôraznila, že v prípade potreby bude možné cez eurorozpočet rýchlo mobilizovať pôžičky vo výške až 30 miliárd eur.

Brusel 31. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v súvislosti s dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021-2027 navrhla vo štvrtok vytvorenie Programu na podporu reforiem vo výške 25 miliárd eur a Európskej investičnej a stabilizačnej funkcie.



Oba návrhy sú súčasťou programu na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe a využívanie rozpočtu EÚ na posilnenie výkonnosti a odolnosti prepojených ekonomík členských krajín Únie. Komisia zdôraznila, že tieto návrhy pevne zakotvia eurozónu do dlhodobého rozpočtu Únie.



Program na podporu reforiem s celkovým rozpočtom 25 miliárd eur má podporiť prioritné reformy vo všetkých členských štátoch EÚ. Obsahuje tri prvky: nástroj na výkon reforiem s poskytovaním finančnej podpory pre reformy; nástroj technickej podpory na zdieľanie odborných znalostí a nástroj konvergencie, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom bez meny euro pri ich vstupe do eurozóny.



Európska investičná a stabilizačná funkcia má pomôcť stabilizovať úroveň verejných investícií a uľahčiť rýchle oživenie hospodárstva v prípadoch značných hospodárskych otrasov v štátoch eurozóny a aj v tých krajinách, ktoré sa zúčastňujú na Mechanizme výmenných kurzov (ERM II). EK zdôraznila, že v prípade potreby bude možné cez eurorozpočet rýchlo mobilizovať pôžičky vo výške až 30 miliárd eur. Spolu s dotáciou úrokových sadzieb na pokrytie ich nákladov.



Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti zdôraznil, že euro je menou EÚ a dodal, že "silná a stabilná eurozóna je kľúčom pre jej členov, ako aj pre EÚ ako celok".



Podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a jednotu kapitálových trhov skonštatoval, že oba návrhy exekutívy EÚ sú krokmi smerom k dokončeniu európskej hospodárskej a menovej únie a k stabilizácii verejných investícií počas hospodárskeho poklesu.



"Oba návrhy predstavujú jeden pevný celok, ktorý nám poskytuje nové nástroje na posilnenie súdržnosti eurozóny a prípravu na jej budúcu expanziu," vysvetlil pred novinármi eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. Spresnil, že spojením zodpovednosti so solidaritou sa podarí povzbudiť členské štáty Únie k reformám a zároveň je tu možnosť poskytnúť im finančnú podporu na uľahčenie zložitého procesu reforiem.



Oba navrhované nástroje dopĺňajú a budú ladiť s reformnými prioritami určenými v kontexte európskeho semestra (koordinácia hospodárskej politiky) ako aj s ďalšími nástrojmi EÚ určenými na financovanie zamestnanosti, hospodárskeho rastu a investícií - európske štrukturálne a investičné fondy, nový investičný fond InvestEU a nástroj na prepájanie Európy (CEF).



Spravodajca TASR Jaromír Novak