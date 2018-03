Eurokomisia predstavila návrh na zriadenie Európskeho orgánu práce

Európsky orgán práce (ELA) bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov.

Brusel 13. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala nové iniciatívy, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať Európsky pilier sociálnych práv. K návrhom patrí zriadenie Európskeho orgánu práce (ELA) a iniciatíva na zabezpečenie prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Komisia zároveň uviedla, že bude monitorovať vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, čo bude úzko prepojené s európskym semestrom a špecifickými odporúčaniami pre členské krajiny EÚ.



Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová zdôraznila, že návrh na zriadenie ELA je výsledkom úsilia o zabezpečenie spravodlivej mobility pracovnej sily, ktorá je zásadná pre dobré fungovanie európskeho trhu práce.



"Európsky orgán práce bude pomáhať občanom a podnikom využívajúcim mobilitu nachádzať správne informácie a bude posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom presadzovať spravodlivé a účinné pravidlá," spresnila Thyssenová. Podľa jej slov cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k primeraným dávkam bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať nový svet práce.



ELA bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov. V prvom rade má poskytovať informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a pôsobením v inom členskom štáte EÚ. Bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. Tiež bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty.



Podľa údajov EK sa v poslednom desaťročí počet mobilných občanov - ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte Únie - takmer zdvojnásobil. V roku 2017 ich bolo 17 miliónov.



Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ s odhadovaným počtom okolo 140 zamestnancov a ročným rozpočtom do 50 miliónov eur. Po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019 a byť naplno prevádzkyschopný v roku 2023. O sídlo ELA by sa mali prioritne uchádzať tie členské štáty, ktoré na svojom území nehostia žiadnu agentúru EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak