Eurokomisia rieši francúzsku žalobu na Holandsko pre pulzný rybolov

Európsky parlament sa vlani v januári vyslovil za aktualizáciu smernice EÚ, ktorá okrem iného zakazuje používania jednosmerného pulzného elektrického prúdu pri rybolove.

Brusel/Amsterdam 4. februára (TASR) - Európska komisia (EK) odporučila prijatie právnych krokov proti Holandsku pre porušovanie pravidiel o rybolove používaním metódy pulzného elektrického prúdu. Uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Na list z EK upozornila francúzska lobistická skupina Bloom pôsobiaca v oblasti rybolovu. Skupina Bloom vlani podala oficiálnu sťažnosť na holandský rybársky priemysel. Francúzi tvrdia, že 70 z 84 holandských povolení na rybolov s pomocou metódy pulzného elektrického prúdu bolo získaných nelegálne pod zámienkou vedeckého výskumu.



Server DutchNews.nl pripomenul, že holandskí rybári investovali milióny eur do špecializovaných zariadení po tom, ako bol pred niekoľkými rokmi zrušený zákaz pulzného rybolovu v rámci programu umožňujúceho "inovačné metódy" v mene výskumu. Holandsko má najmenej 84 rybárskych plavidiel využívajúcich metódu pulzného elektrického prúdu - to je viac ako ktorýkoľvek iný štát EÚ.



V súčasnosti asi 40 % holandskej flotily používa systém, ktorý vysiela pulzy elektrickej energie cez úseky morského dna, čo čiastočne ochromuje morské živočíchy a umožňuje ich ľahší odchyt do siete.



Odporcovia tejto metódy výlovu tvrdia, že je krutá a zbytočná a vedie k likvidácii rybných stád, jej prívrženci naopak uvádzajú, že je menej deštruktívna ako používanie vlečných sietí.



Európsky parlament sa vlani v januári vyslovil za aktualizáciu smernice EÚ, ktorá okrem iného zakazuje používania jednosmerného pulzného elektrického prúdu pri rybolove. Holandsko sa už pred rokom ohradilo a upozornilo, že tento zákaz ohrozuje holandský rybársky priemysel.



Spravodajca TASR Jaromír Novak